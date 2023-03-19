女主播報一半「眼睛上吊」倒地　恐怖瞬間全放送！新聞台急進廣告

▲施瓦茨播報天氣預報時昏倒。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

美國氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）18日進行晨間7時天氣預報，卻突然臉色蒼白、眼睛上吊，上半身前傾趴在桌上，雖然她試圖穩住重心，卻反而摔下椅子、倒地不起，而新聞台畫面也隨即切換進入廣告橋段。

CBS Los Angeles weather woman Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning. pic.twitter.com/VEef8V27Ku — I Meme Therefore I Am (@ImMeme0) March 19, 2023

施瓦茨在哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯分台擔任氣象主播，她出現異狀時，同事並未立刻察覺，幾秒鐘後主播瑞秋金（Rachel Kim）才發出驚呼「哦！」，另一名主播麥蒂娜（Nichelle Medina）冷靜表示，「我們現在要很快地休息一下」，於是馬上切入廣告畫面。

據悉，新聞台後來並沒有繼續播報氣象。幸好，當日下午2時30分左右，施瓦茨就在臉書發文報平安，她感謝朋友及觀眾的關心與祝福，並稱自己「會沒事的！」

▲據悉施瓦茨2014年也曾發生類似事件。（圖／翻攝臉書Alissa Schwartz）



CBS洛杉磯與施瓦茨本人並未揭露昏倒原因，但八卦網站TMZ指出，她2014年在另一間新聞台工作時，曾於天氣預報播報現場嘔吐，後來被診斷出心臟瓣膜滲漏（leaky heart valve）問題。

CBS洛杉磯副總裁兼新聞總監斯特里托（Mike Dello Stritto）感謝同事採取立即行動，安撫病患並且通報911，施瓦茨「目前正在醫院接受治療，希望我們很快就能知道更多（資訊）。與此同時，我們的心與施瓦茨同在，我們會為她祈禱，希望她能早日康復。」