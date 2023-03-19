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厄瓜多與秘魯發生規模6.8強震　至少4人喪生

▲厄瓜多發生強震。（圖／翻攝USGS）

▲厄瓜多發生強震。（圖／翻攝USGS）

文／中央社厄瓜多首都基多18日綜合外電報導

厄瓜多沿海和秘魯北部地區今天發生規模6.8強震，造成至少4人喪生，還有一些建築物遭到破壞。

路透社報導，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）發布推文表示：「我呼籲人們保持冷靜，並通過官方管道獲得消息。」

美國地質調查所（USGS）測得的地震規模為6.8，震源深度66.4公里，震央距離圭亞斯省（Guayas）巴勞市（Balao）約10公里。

當局指出，這起強震引發海嘯的可能性極低。

厄瓜多風險管理署透過聲明指出，在昆卡市（Cuenca），1輛汽車被倒塌的牆壁壓住，造成1人死亡；馬查拉（Machala）有3人喪生，多棟建築物倒塌，包括1棟兩層樓房屋和1座碼頭，同時還有多個社區斷電。

地震還導致其他厄瓜多的另兩個省份發生建築物毀損，包括1間超市牆壁倒塌。全國24個省份中，有一半以上可以感受到強烈震動。

根據厄瓜多地球物理研究所（Geophysics Institute），地震發生後的1個小時內，還有2次較弱的餘震。

秘魯當局則說，該國北部地區可感受到震動，惟目前尚未接獲人員傷亡或建築物毀損的通報。

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