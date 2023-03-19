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習近平將訪俄　中國淡化外界對勸和促談的期待

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平20日將訪問俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄烏戰事激烈進行之際，中國國家主席習近平20日將訪問俄羅斯。不過中方官員與官媒這兩天都在強調，習近平此行主要是推動中俄繼續深化全面戰略協作，有意淡化外界對他「勸和促談」的期待。

中國外交部昨天宣布，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問，表示這將是一次「友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。

中國官媒新華社17日深夜發布題為「中俄關係定向領航 為世界注入更多穩定性」的長文為習近平此行暖身，強調這是他繼續當選國家主席後的首次出訪，將為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係引領航向、擘畫藍圖，推動雙方繼續深化全面戰略協作和各領域務實合作。

文章回顧習近平主政10年以來，中俄在多方面積極合作下的成果，表示中俄發揮大國引領作用，為世界多極化和國際關係民主化增添動力，為全球戰略平衡與穩定提供保障。在朝鮮半島、阿富汗局勢、伊朗核問題等全球和地區事務中，中俄兩國立場一致，協作密切。

針對俄烏，新華社僅以一段重申中方立場，表示中國秉持客觀公正立場，積極勸和促談，推動國際社會形成合力，為和平解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

文章最後強調，「十年同行，行而不輟」。中國將繼續與俄羅斯一道，順應時代潮流，以團結對沖分裂，以合作取代對抗，為推動人類和平與發展的進步事業作出新的更大貢獻。

中國駐俄羅斯大使館隨後也發布大使張漢暉接受新華社等中國媒體聯合採訪內容，主題為「世界越是動盪不安 中俄關係越應穩步向前」，但問答完全未提到烏克蘭。

張漢暉最後說，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將在更高水準上不斷前行。

中共對外官媒環球時報今晨發表社評更明白指出，習近平這次訪問屬於中俄雙邊關係的範疇，重點也在於進一步推動、引領兩國關係在高水準上持續向前發展。換句話說，「不管有沒有烏克蘭危機，中俄領導人都會保持正常交往和互動。」

社評還稱，「中國不是造成烏克蘭危機的原因，也不是危機的當事方，深度介入危機的是美西方。解決烏克蘭危機的鑰匙不在中國手上，而在美西方手上。」如果美西方始終不予以配合反而在搗亂，任何勸和促談的努力都難以奏效。

環時前總編輯胡錫進今天也發文稱，中國關於烏克蘭局勢的十二點和平方案備受國際社會關注，但是態度最消極的就是美國和北約。這表明如今真成了美國和北約在與俄羅斯打代理人戰爭，烏克蘭已經沒有是否透過談判解決問題的決定權。

他認為，中國領導人對俄羅斯的國事訪問本來就是兩國間的大事，首要目標自然是促進中俄戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新動力。兩國領導人肯定會談烏克蘭問題，中國也會盡力促談促和，為推動和平發揮負責任大國的應有作用，「但我們不會給自己加壓，為不可為之事。」

胡錫進還稱，澤倫斯基政府完全依靠美西方的支持，他們怎麼表態，得看美西方的臉色，美西方投入了大量金錢和武器支持戰爭，烏克蘭不能自己想停就停，華盛頓的態度是決定性的；「美國如果決心接著打下去，中國是攔不住的」。

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