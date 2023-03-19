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馬斯克預言「若川普被逮捕」　將壓倒性贏得2024美國總統大選

▲▼馬斯克,川普。（圖／路透社）

▲馬斯克表示，川普如果遭到逮捕，將以「壓倒性勝利」贏得2024年美國總統大選。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）18日突然在社群平台預告，自己將在21日被逮捕，並痛斥曼哈頓地方檢察官辦公室非法洩密、胡亂捏造犯罪紀錄，呼籲自己的支持者發起抗議活動。對此，全球首富馬斯克（Elon Musk）表示，如果川普真的被逮捕，川普將以「壓倒性勝利」贏得總統大選。

▲▼斯克預測，如果被起訴，川普將以“壓倒性勝利”贏得大選。（圖／翻攝自推特）

▲馬斯克在推特全文。（圖／翻攝自推特）

川普曾經被指控煽動國會暴動，遭臉書、推特等大型社群平台集體封殺，不料他18日先是在臉書宣布回歸，隨後又在他成立的社群平台Truth Social預告自己將在21日被逮捕，但並沒有透露被逮捕的原因。

川普說，「來自腐敗和高度政治化的曼哈頓地方檢察官辦公室非法洩密，在無法證明犯罪的情況下……，這位遙遙領先的共和黨候選人，以及美國前總統，將在下周二被捕」。他還在文末呼籲支持者發動抗議，「奪回我們的國家」。

有網友在推特轉貼川普預告自己即將被逮捕的消息，直言「如果發生這種情況，將是川普再次當選的開始」。全球首富馬斯克則在下方留言，「如果川普被逮捕，將以壓倒性勝利贏得大選」。

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