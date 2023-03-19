女網紅搭車遭「公然評分」！5高中生打量笑：脫口罩一定很醜

記者閔文昱／綜合報導

日本Youtuber「momohaha」有著圓圓大眼和甜美聲音，在網路上擁有不少粉絲追隨。不過，她近日在搭乘電車時，卻遭5名男高中生大聲評論「口罩脫下來一定很醜」，讓她聽了相當不舒服，呼籲大家別做這種失禮的事情。

「momohaha」近日在YouTube分享一段自己搭乘電車時的經歷，她表示當時車廂內有5名高中生大聲地談論著其他乘客的外表，先是對一名女高中生「打分數」，接著又對著她一陣打量，並笑稱「這應該是混血兒」、「她口罩脫下來一定很醜」等，不僅讓她非常不舒服，也讓她有了一次非常不愉快的體驗，呼籲粉絲不要隨意評論他人長相。

▲日本Youtuber「momohaha」日前搭乘電車時，遭到5名高中生「公然評分」。（圖／翻攝自YouTube／momohaha）

對此，不少網友紛紛痛批「很多高中生都這樣」、「這些人愛講也不知道要小聲點嗎」、「自己心裡想想或私下講就算了，在本人面前講絕對不行吧」、「有夠沒常識的」、「從以前就有這種人」、「現在年輕人即使在眾人面前，也會做出一些沒良心的事情」。

▲momohaha過去經常以戴著口罩的造型開直播。（圖／翻攝自IG／momo8haha，下同）

現年24歲的momohaha是日美混血兒，她的YouTube頻道有超過62萬人追蹤，除了平常的搞笑風格之外，點擊率最高的影片就是整型級的「女神降臨」化妝術，教大家如何畫出女神妝容。