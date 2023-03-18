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國際刑事法院發普丁逮捕令　土耳其同意芬蘭入北約

▲▼普丁發表國情咨文。（圖／路透）

▲國際刑事法院以戰爭罪嫌對普丁發布逮捕令。（圖／路透）

文／中央社

國際刑事法院對俄羅斯總統普丁發布逮捕令，獲得烏克蘭及美國贊許，但俄國駁斥此舉無效。另一方面，土耳其總統艾爾段終於同意啟動批准芬蘭加入北約的程序。

●國際刑事法院以戰爭罪嫌對普丁發布逮捕令
 國際刑事法院（International Criminal Court in The Hague，ICC）法官17日對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及俄國負責兒童權益的官員發布逮捕令，他們2人被指控犯下戰爭罪嫌。

普丁發動全面入侵烏克蘭戰爭至今逾13個月，根據荷蘭「電訊報」（De Telegraaf）快訊，總部設在荷蘭海牙的國際刑事法院法官對他發出逮捕令，認為他必須對這場戰爭中非法將烏克蘭兒童運送到俄國的行為負責。

法院同時對俄國兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令。她和普丁同樣被指控犯下戰爭罪，也都在美國和歐洲聯盟（European Union）的制裁名單上。

根據歐盟制裁文件，俄烏戰爭中許多烏克蘭兒童被強迫送到俄國並接受俄國家庭收養，利沃瓦-貝洛瓦是必須為這個違反兒童人權和烏克蘭法律及主權負責的主要官員之一。

▲▼土耳其,北約。（圖／路透）

▲土耳其同意芬蘭加入北約。（圖／路透）

●北約擴大有望？土耳其終鬆口同意批准芬蘭加入
 芬蘭政府花了數月時間，17日終於讓土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）同意啟動批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的程序。由於北約新成員入會必須獲得所有成員同意，芬蘭過了土耳其這關，仍要匈牙利點頭才能正式加入。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北約。

艾爾段17日與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行記者會。艾爾段會中表示，在芬蘭採取具體措施兌現承諾後，土耳其國會將啟動批准芬蘭加入北約的程序。

他說，土耳其將持續與瑞典就恐怖主義相關問題進行討論。瑞典能否成為北約成員，將直接取決於後續採取的措施。

●國際刑事法院發令逮捕普丁 烏克蘭歡呼
 國際刑事法院對俄國總統普丁將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令，烏克蘭官員對此決定歡呼稱慶。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）在社群媒體表示：「全世界收到一個訊號，即俄羅斯政權是犯罪的，其領導者和親信將被追究責任。」柯斯汀說：「這是對烏克蘭，以及對整個國際法體系的歷史性決定。」

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，這項舉措「只是剛開始而已」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也對這個消息表達歡迎。

他說：「正義之輪正在啟動。我對國際刑事法院的決定鼓掌。國際犯罪者將為偷竊孩童和其他國際犯罪被追究責任。」

▲▼美國總統拜登宣布，提供烏克蘭M1坦克。（圖／路透）

▲美國總統拜登認為，對普丁發布逮捕令「合情合理」。（圖／路透）

●國際刑事法院對普丁發逮捕令 俄稱無效美認合理
 國際刑事法院對俄國總統普丁發布逮捕令，克里姆林宮表示，此一決定在法律上「無效」，因為俄國不承認國際刑事法院管轄權；美國總統拜登（Joe Biden）則說，法院決定「合情合理」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄羅斯和其他一些國家一樣，不承認這座法院的管轄權，所以從法律觀點來看，這座法院的決定無效。」俄羅斯不是「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute）締約國。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也說，國際刑事法院的決定對俄羅斯「毫無意義」。她在通訊應用程式Telegram上說：「俄羅斯不是國際刑事法院羅馬規約締約國，不負任何義務。」

拜登則說，國際刑事法院基於普丁涉嫌犯下戰爭罪的控訴而發布逮捕令，此一決定「合情合理」。

●普丁被發逮捕令後 俄軍持續攻擊烏克蘭各地
 國際刑事法院以俄羅斯非法將烏克蘭兒童遷移出境為由，對俄國總統普丁發布逮捕令後，俄國軍隊仍持續對烏克蘭各地發動攻擊。

烏克蘭空軍18日表示，17日晚間烏克蘭國內遭到16架俄國無人機攻擊。

空軍司令部在通訊軟體Telegram發文指出，16架無人機中，有11架在「中部、西部和東部地區」被擊落。這些被攻擊的地區包括首都基輔和西部的利維夫州（Lviv）。

基輔市軍事管理局長波普科（Serhiy Popko）說道，烏克蘭防空系統擊落了所有飛往基輔的無人機。

利維夫州州長科齊茨基（Maksym Kozytskyi）也指出，來襲的6架無人機中有3架被擊落，另外3架襲擊了接壤波蘭的一個地區。

烏克蘭軍方在18日上午的定期更新情報中還提到，俄國軍隊過去24小時內發動了34次空襲、1次飛彈攻擊和57次防空砲火攻擊。

●烏克蘭總統府：美烏國防高層視訊會議討論軍援
 烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，美國3名高層安全官員18日與一群烏克蘭安全官員舉行視訊會議，討論對於基輔當局的軍事援助。

葉爾馬克在通訊軟體Telegram發文寫道：「我們就進一步提供我國必要協助展開討論，尤其是關於車輛、武器及彈藥。」

葉爾馬克指出，他自己、烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）、烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）及幾名高級指揮官和官員參與了這場會議。

據悉，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）及白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則代表美方與會。

葉爾馬克還提及，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在後段加入會議，針對解放被俄羅斯占領的烏克蘭領土一事表達看法。

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