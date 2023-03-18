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美核電廠驚爆洩漏意外！150萬升放射性氚水狂流　政府瞞4月才公開

▲▼美國明尼蘇達州有一座核電廠發生150萬升氚水洩漏事故。（圖／翻攝自推特）

▲美國明尼蘇達州有一座核電廠發生150萬升氚水洩漏事故。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

美國明尼蘇達州一座核電廠在2022年11月發生150萬升含放射性物質的氚水洩漏事故，州政府卻遲至今年3月16日才向民眾公開此事，而持有核電廠的埃克西爾能源公司（Xcel Energy）則表示，洩露事件如今已得到控制，當地官員也證實意外不會對居民和周圍環境造成健康威脅。

綜合外媒報導，埃克西爾能源公司分公司透露，這起洩漏事件發生於2022年11月21日。當時，他們發現2棟大樓之間有一條管道外洩，因此他們在確認洩漏事故的隔天就立刻通報給美國聯邦核管理委員會（NRC）和州相關機構，並迅速採取控制與監控措施。

該公司發布聲明指出，現場20多個檢測井的檢測結果證實，洩漏的水被完全控制在現場，而且核電廠以外任何地區的飲用水都沒有檢測出放射性物質，認為洩漏不會對當地居民的健康和環境安全造成威脅。他們也承諾將持續收集和清理可能被污染的水，同時定期追蹤觀察附近水源。

美國聯邦核管理委員會指出，這起洩漏事故中的水含有放射性物質「氚」；這是核電廠運行中常見的副產品，它會釋放一種微弱的β輻射，但在空氣中傳播不遠，也不能穿透人體皮膚。明尼蘇達州衛生部則表示，雖然這座核電廠位於密西西比上游，但此次洩漏並未到達密西西比河。

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美國北美要聞明尼蘇達核電廠

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