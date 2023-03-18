日政治世家千金！熱心公益公認好學生　入「魯夫強盜團」淪詐欺犯

▲出身政治世家的熊井瞳近期淪詐欺犯遭逮捕。（圖／翻攝推特@pachipachiyaru）

圖文／鏡週刊

日本東京今年1月發生一起重大的強盜殺人事件，沒想到在警方沿線追查後，發現背後牽涉到菲律賓大型犯罪集團，更令人訝異的是，其中一名成員熊井瞳，竟然出身政治世家且經濟狀況很好，讓人不解怎麼會走上歧途。

根據日本媒體《女性週刊PRIME》報導，日本東京在今年1月19日發生一起強盜殺人事件，在警方調查下，追查到源頭是菲律賓大型犯罪集團，因主事者暱稱是「魯夫（ルフィ）」，該集團被日媒稱之為「魯夫強盜團」，近年多起犯罪案件都與這個強盜團相關。

據悉，菲律賓入國管理局近期聲明逮捕24歲的藤田海以及25歲的熊井瞳2名詐欺犯，2人去年在日本因偷竊罪遭通緝，被認定是「魯夫強盜團」的成員之一。

熊井瞳更因出身政治世家的背景受到矚目，不僅家中經濟良好，祖父更曾當過市議員和縣議員，求學時也曾參加日本紅十字會的志工活動，一直被認為是好學生。但後來高中畢業後重考2次才考上多摩美術大學，曾在大學新生的選美比賽獲得矚目，當過小模，但在大三卻不知什麼緣故退學。

外界推測熊井瞳不太可能因為經濟因素誤入歧途，推測可能結識不良份子被利用。目前熊井家未對此事對外發聲，也不願意接受採訪，讓外界不解為何家世良好的千金會淪為詐欺共犯。



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