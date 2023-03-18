正妹人妻慘淪箱屍！老公搜尋紀錄露餡　Google「怎麼溶解人肉」

▲ 葉卡捷琳娜2010年和鮑曼甜蜜完婚。（圖／翻攝自IG、VK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國西北部威悉河（River Weser）去年3月浮出一只手提箱，打開竟是被肢解成塊狀的屍體，後來被證實為32歲女子葉卡捷琳娜（Ekaterina），兇嫌則是與她結婚12年的枕邊人，調查更揭露他犯案前曾留下「如何用酸溶解人體」等搜尋紀錄，令人毛骨悚然。

根據《鏡報》，裝有葉卡捷琳娜大部分屍體的手提箱去年3月1日在威悉河布萊梅港（Bremerhaven）附近河段被打撈上岸，老公鮑曼（Walter Baumann）涉嫌謀殺被捕。

據報鮑曼2009年赴土耳其度假時第一次遇見來自俄羅斯的葉卡捷琳娜，一周後就向她求婚，2010年在布萊梅港完婚，2017年生下女兒維多利亞（Viktoria）。友人透露，女兒「是他（鮑曼）的小公主，老婆對他來說已經毫無價值。」

案發前二人正辦理離婚手續，鮑曼疑似為爭取女兒監護權痛下殺手，在家中下藥毒死葉卡捷琳娜後將她肢解，裝進手提箱並丟棄河中。

檢察官指出，鮑曼犯案前的Google搜尋紀錄顯示他從下藥、殺人到分屍的一連串計畫，曾在一天內搜尋「酸對活組織的影響」、「什麼酸能分解皮膚」、「什麼酸能溶解肌肉」和「獨立浴缸」。

他去年1月22日和23日曾搜尋「安眠藥」、「巴比妥類藥物」（Barbiturate）、「安定片」（diazepam）、「過量服用藥物」等，26日搜尋「安定片過量」、「每公斤體重的安定片劑量」等。

鮑曼出庭聲稱，他搜尋這些藥物是因為「害怕妻子想毒死我」，法醫卻在葉卡捷琳娜體內驗出安定片成分。

接著在去年1月27日，鮑曼又搜尋「測謊警察」、「德國法院接受的測謊結果」、「涉嫌犯罪」等，2月3日曾搜尋「電擊槍」，對此卻沒能提出任何解釋，目前審判仍在進行中。