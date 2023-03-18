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克宮：習近平21日與普丁會談　將簽重要聯合文件

▲▼習普會。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 習近平將與普丁會晤，並簽署聯合文件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國國家主席習近平將於20至23日訪俄，克里姆林宮表示，習近平20日下午單獨會晤俄羅斯總統普丁，共進「非正式晚餐」，21日正式會談，會後發表聲明，雙方將簽署兩份重要聯合文件。

綜合俄羅斯衛星通訊社中文網等媒體報導，克里姆林宮17日向媒體作了上述介紹。此外，習近平出發當天，兩國元首將聯合發表關於中俄關係的文章，分別刊載於人民日報和俄羅斯報。

應蒲亭（Vladimir Putin）邀請，習近平20至22日對俄羅斯進行國是訪問。在俄羅斯侵略烏克蘭戰事久而未決、中美關係愈見低迷的背景下，習近平此行深受國際關注。

習近平訪俄期間，據克里姆林宮公布，中俄會簽署兩份重要聯合文件，一是關於兩國關係進入「新時代」的宣言，另一份是講述發展中俄目前至2030年的經濟合作計畫。

俄方表示，21日的正式會談中，雙方討論議題包括有關軍事技術和能源領域的合作以及烏克蘭衝突問題等；而這次俄羅斯行是習近平連任國家主席之後的首次出訪，是兩國關係中具有重大意義的事件。

據指出，考慮到習近平這次訪問的重要性，俄方眾多官員將出席會談，「從出席的代表中，就可以看出將涉及哪些議題」。

俄方透露，屆時俄國安全委員會副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、副總理切爾努申科（Dmitry Chernyshenko）、中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）、國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）、俄羅斯航天局局長波瑞索夫（Yuri Borisov）和聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）、總統外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）、俄羅斯駐中國大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）等官員都將與會。

此外，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）21日也將會晤習近平。

中國外交部發言人汪文斌稍早前表示，習近平這次對俄羅斯進行國是訪問將與普丁針對雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新動力。

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