數百萬條死魚曝屍河面！　澳洲小鎮驚人畫面曝光

▲數百萬條死魚沖進達令-巴卡河,預計接下來還會出現更多死魚。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

澳洲新南威爾斯省小鎮梅寧迪(Menindee)17日上午出現魚類大規模死亡事件,河面上漂浮著數百萬條死魚。當地人透露,這是鎮上所發生最大規模死魚事件,官方表示,這是持續性熱浪所造成的結果。

BBC報導,數百萬條死魚17日上午沖進達令-巴卡河(Darling-Baaka river),3年前也曾發生類似狀況,預計接下來還會出現更多死魚。梅寧迪鎮人口約500人,居民全靠達令-巴卡河供水,然而這狀況讓未來這段日子無法取得家庭用水。

新南威爾斯省第一產業部說明,熱浪給經歷過大洪水的生態系統帶來進一步壓力,才導致這現象。

本周發生的魚類死亡事件凸顯出墨累達令盆地(Murray Darling Basin)所面臨的困境,乾旱及人類造成的因素已對當地生態系統造成影響。

Menindee this morning! My heart is absolutely breaking seeing this footage of our Darling Barka



Feels like the river is sending us a message a week out from the election. pic.twitter.com/8h5sEDvvGD