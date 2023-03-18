習近平將訪俄「不顧普丁被通緝」　紐時：中國挺俄最露骨跡象

▲ 普丁與習近平下周將在俄國會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁面臨國際刑事法院（ICC）逮捕令之際，中國國家主席習近平即將訪俄，對外稱目的是為「幫助實現和平」，但普遍被指為中國挺俄的明顯跡象，也使得全球對俄國侵烏行動的分歧進一步擴大。

中國外交部17日宣布，習近平將於20日至22日訪俄進行國是訪問，並與普丁會晤。《紐約時報》分析，北京稱他此行是為幫助俄烏實現和平，但西方官員普遍認為，這是中國至今挺俄最露骨的表現，且透過拉攏其他國家，習近平挑戰由美國主導的全球秩序的信念越來越堅定。

俄國17日遭受前所未有的孤立，ICC指控普丁犯下戰爭罪，但莫斯科未簽署2002年確立ICC權威的《國際刑事法院羅馬規約》，俄國外交部也一如往常，拒絕接受戰爭罪指控，發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）強調，俄國不會配合ICC，且ICC裁決「對我國沒有任何意義，法律上來說也是如此」。中國同樣非該條約締約國，至今未回應此事。

▲ ICC指控俄軍在烏克蘭犯下戰爭罪，對普丁發出逮捕令。（圖／達志影像／美聯社）

北京企圖以在全球事務上的影響力，取代美國對各國影響。沙烏地阿拉伯及伊朗這對宿敵在中國斡旋下宣布和解，震驚眾多歐美外交官，而中國也提出和平解決俄烏戰爭的方案，不過許多歐美官員對此持疑，認為該方案仍無法解決俄國是否撤軍等重要問題。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日指出，「現在停火實際上等於再度默許俄國征服，承認俄國取得的成果，以及試圖以武力奪取鄰國領土的企圖，進而允許俄軍繼續佔領烏克蘭主權領土。」柯比質疑下周的習普會是否真的是為推動和平，也重申對中國可能軍援俄國的憂慮。

目前不清楚習近平是否有計畫和烏克蘭總統澤倫斯基單獨會談，柯比對此認為，讓習近平聽見烏克蘭的聲音「非常重要」，而不是僅從普丁的角度、俄羅斯的角度。《華爾街日報》此前則援引知情人士說法披露，習近平可能在會晤普丁後，與澤倫斯基電話會談。

▲ 中俄都有意利用這次會晤加深雙方關係。（圖／達志影像／美聯社）

儘管中國外交部發言人汪文斌表示，習近平此行是為「勸和促談」，但雙方都將這次會晤視為深化關係的機會。中國外交部指出，習近平將利用此次訪問增進中俄「相互信任與理解」，稱二國相處之道「樹立了國際關係的新範式」。

推動這種「新範式」似乎是習近平近幾月來外交努力的核心，試圖塑造全球政治家形象，與所有人合作，不論對方以什麼方法掌權。最引人注目的是，他近期也和與美國關係緊張或公開與美國不合的領袖交好，包括白俄總統盧卡申科、伊朗總統萊希及沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）。

習近平第三任期以來，對他口中「美國阻止中國崛起的努力」立場更為強硬，呼籲企業降低對西方技術的依賴，強調中國的增長證明他們不需要西方勢力，並將中國描述成被圍困的國家，如同普丁在全國談話中所說。

眼看北京逐漸向莫斯科靠攏，歐洲國家在北約和烏克蘭周圍也採取相同行動。土耳其17日宣布，將批准芬蘭加入北約的申請，為芬蘭清除一大障礙，不過瑞典申請進度仍處於停滯狀態。