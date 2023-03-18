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北韓人權議題遭漠視！脫北者淚訴「悲慘經驗」：只有金正恩才能自由

▲▼與核武導彈威脅相比，北韓人權議題經常遭到世人忽視。（圖／達志影像／美聯社）

▲與核武導彈威脅相比，北韓人權議題經常遭到世人忽視。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

當世人一談到北韓（朝鮮），腦袋中首先想起的便是核武與導彈威脅，至於人權議題則經常被遺忘。聯合國安理會最近針對北韓人權現況進行一場非公開的協議，不過該場會議的官網直播因中國反對而作罷，其中甚至有2名脫北者受邀出席，他們痛訴如今能在北韓享受自由的，恐怕只有金正恩一人罷了。

根據《韓聯社》，聯合國安理會於美東時間17日在聯合國託管理事會上，以「阿里亞辦法」（Arria-Formula）的會議形式召開，針對北韓人權現況進行非公開的協議，會議由美國與阿爾巴尼亞主辦、南韓與日本則負責共同支援，雖然礙於中國的反對導致會議無法在聯合國官網直播，但聯合國安理會非常任理事國、非政府組織（NGO）、媒體等皆公開這場會議。

美國駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，「北韓對於人權的侵害不僅非常嚴重，這個問題甚至與北韓研發非法大規模殺傷武器（WMD）、彈道飛彈有直接性的關聯。隨著北韓最近試射洲際彈道飛彈（ICBM），今天這場會議變得更加迫切。」

2名從北韓逃離的脫北者也受邀出席，一同向世人公開北韓金正恩政權殘忍、血腥的真相。一名聲稱父母是北韓高級官員的脫北者李緒賢（이서현，音譯）透露，自己是因為2013年金正恩處死姑丈張成澤、展開「血腥肅清」行動後，曾親眼目睹交情最深的好友與其他無辜的人們遭拖行至政治犯收容所。

李緒賢悲痛表示，「今天唯一能夠在北韓享盡自由的人，大概只有金正恩吧！那個獨裁者過著奢華的生活，將槍口對準自加國民。過去在看待北韓問題時，非核化總是擺在優先順位，至於人權議題則被拋在腦後......金氏一家研發核武器，便是導致北韓居民逐漸餓死的原因。北韓民眾甚至不知道人權為何物、也不知道自己的人權慘遭侵害。」

▲▼脫北者約瑟夫•金在聯合國安理會上發言證實北韓侵犯人權的各種行徑。（圖／翻攝自阿爾巴尼亞駐聯合國臉書）

▲脫北者約瑟夫•金在聯合國安理會上發言證實北韓侵犯人權的各種行徑。（圖／翻攝自阿爾巴尼亞駐聯合國臉書）

另一名脫北者約瑟夫•金（Joseph Kim）則是知名的人權運動家，1990年北韓爆發全國大饑荒「苦難的行軍」時父親餓死，之後母親改嫁從事走私下落不明，姊姊則遠到中國賺錢換取食物，他表示，「即便北韓是『黑暗之地』，但也是那些仍抱持希望與夢想的人們的土地，他們在沉默下被犧牲自由。北韓已經有數百萬人連安穩睡覺的地方都沒有。」

約瑟夫•金透露，平壤當局長期以來透過將勞工強制派遣至海外，來賺取研發核武的資金。

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