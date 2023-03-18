尹錫悅「向日本國旗」鞠躬敬禮？　日媒爆岸田當場提領土主權爭議

▲尹錫悅跟著岸田文雄向日本國旗鞠躬，引發南韓國內朝野爭議。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅16、17日造訪日本東京，並與日相岸田文雄進行雙邊會談，兩人甚至還到銀座知名洋食館共享蛋包飯，累積雙方間的信賴關係。不過尹錫悅此行也爆發不少爭議，包括疑似被拍到向日本國旗敬禮。至於日本政府方面，則被爆料向南韓提到獨島問題（日韓領土爭議）與慰安婦賠償問題。

根據《韓聯社》，尹錫悅16日下午抵達位於東京都千代田區的首相官邸後，與岸田文雄共同檢閱自衛隊儀仗隊，並在岸田的指示下走向儀仗隊前方，將手放在胸膛，並向放置南韓、日本國旗的前方敬禮，雖然鏡頭未能清楚拍攝到畫面，但尹錫悅確實是向太極旗（南韓國旗）敬禮。

在電視新聞的直播畫面中，岸田先是鞠躬敬禮，至於尹錫悅則是默禱。

不過由於相片拍攝的角度關係，尹錫悅被一度誤傳是在向前方的日章旗（日本國旗）敬禮。

▲尹錫悅、岸田文雄向日韓兩國國旗鞠躬致敬。（圖／CFP）

曾於文在寅政府時期在青瓦台擔任儀禮秘書官的卓賢民便在社群發文表示，「在檢閱儀仗隊時，兩國元首會在途中向各國國旗敬禮。尹錫悅總統對著太極旗將手放在胸膛上，至於岸田則站著關注（尹錫悅），接著才向日章旗鞠躬敬禮。按照原則，尹錫悅總統應該像岸田一樣站著（看岸田向日章旗敬禮），但尹錫悅總統卻跟著彎下腰，再度（對國旗）敬禮」。

面對在野人士質疑尹錫悅是否對日本國旗敬禮，南韓總統辦公室直接將之定義為「假新聞」，而執政黨國民力量的國會議員安炳吉則發文表示，過去文在寅出訪國外時，也曾對著埃及國旗敬禮，而當時在青瓦台擔任儀禮方面幕僚的就是卓賢民。

另外，日媒《共同社》也在報導中引述日本政府關係人士說法，指出在長達84分鐘的會談內，岸田文雄曾在會議桌向尹錫悅提到慰安婦賠償問題與獨島（南韓實際管轄，日本稱竹島）領土爭議問題。

▼獨島為南韓實際管轄的領土，不過日本卻將之稱為竹島，主張日本擁有其主權。（圖／志影像／newscom）

▲南韓海警在獨島海域巡邏。（圖／達志影像）

岸田文雄向尹錫悅要求，希望南韓務必徹底履行2015年12月發表的「日韓慰安婦協議」，該協議由南韓朴槿惠政府、日本安倍政府促成，當時岸田擔任安倍政府的外務相；不過隨著南韓2017年政黨輪替，文在寅政府便要求全面檢討當年簽訂的慰安婦協議。

而岸田文雄16日在會談中，也明確向尹錫悅表示，「有意確實應對其他諸多問題」。日本政府消息人士指出，岸田口中的「諸多問題」便包括了獨島問題，日本多次宣稱獨島（日本稱竹島）的領土主權。

針對上述報導，南韓總統辦公室高層皆全盤否認，表示當天會談討論的議題焦點主要集中在未來韓日兩國關係發展。南韓外交部也表示，當天會談的主要議題為二戰朝鮮籍非法徵用勞工賠償問題；至於是否談到獨島，則表示，「此次韓日會談並無提到獨島。獨島在地理上、歷史上、國際法上皆屬我國（南韓）固有領土，我方無法接受日方對於我國領土主權的不當主張。」