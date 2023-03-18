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普丁真的會被逮捕？　俄羅斯戰爭罪6大QA一次看

記者詹雅婷／綜合報導

國際刑事法院（ICC）17日對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，指控他要為俄烏戰爭中犯下的戰爭罪行負責。但這真的能將普丁繩之以法？BBC報導，這只是漫長程序中的第一步，且只要普丁留在俄羅斯境內，就不會面臨被逮捕的風險。

什麼是戰爭罪
即便是戰爭也有其規則，軍隊不能故意攻擊平民，也不能蓄意對平民生存至關重要的基礎設施發動襲擊。部分造成濫殺或可怕痛苦的武器禁止使用，例如反步兵地雷、生化武器。傷病人員必須得到照顧，包括受傷的士兵，他們享有戰俘的權利。謀殺、性侵、大規模迫害群體被稱為「反人類罪」（crimes against humanity），在某些情況下稱為「種族滅絕」。

▼俄羅斯裝甲車隊進入克里米亞。（圖／達志影像／美聯社）

對普丁的最新指控
有證據表明，大批烏克蘭孩童被非法轉移至俄羅斯，俄羅斯祭出政策企圖讓這些人永久留在俄國，包括迫使孩童取得俄羅斯公民身分、安置在寄養家庭，這些強迫驅逐違反國際人道主義法，構成戰爭罪。聯合國調查人員指出，儘管這些轉移本應是暫時性，但大多已淪為長期，家長與子女在建立聯繫這一塊面臨一連串障礙。

烏克蘭政府數據顯示，被強行帶到俄羅斯的孩童人數為1萬6221人。

▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯總統普丁30日與中國國家主席習近平進行視訊會談。（圖／路透）

俄羅斯還面臨哪些戰爭罪
聯合國表示，除了性侵、殺戮、廣泛的酷刑之外，莫斯科可能還要為「反人類罪」負責，尤其是俄軍去年10月起針對烏克蘭能源設施的攻擊行動。烏克蘭境內曾遭俄軍占領地區發現多個大型墳墓，部分遺體有遭受酷刑的痕跡。

2022年4月，基輔郊區布查鎮（Bucha）發現400多具平民遺體。2022年3月，俄軍空襲馬力波一間劇院，但該處是孩童的避難所。2022年9月，哈爾科夫地區伊久姆（Izium）發現大型墳墓，其中大多數是平民。

▼馬力波劇院外噴上「有小孩」字樣，俄軍仍轟炸。（圖／翻攝Maxar／telegram）

普丁會被逮捕嗎
普丁目前在俄羅斯境內享有無可挑戰的權力，克里姆林宮不可能把他移交給國際刑事法院，只要留在俄羅斯境內，就不會面臨被逮捕的風險。若普丁離開俄羅斯就有可能遭拘留，但基於他的行動自由已遭受國際制裁嚴重限制，不太可能出現在一個想要審判他的國家。

普丁會面臨審判嗎
這至少有兩大障礙，首先，俄羅斯不承認國際刑事法院管轄權，其次是，國際刑事法院不進行缺席審判。

國際刑事法院於2002年依據羅馬規約（Rome Statute）成立，依據規定，成員國有義務向對國際犯罪負有責任者行使刑事管轄權，而國際刑事法院只有在一國無法或不願執行調查與起訴肇事者時才會介入，總計123國同意遵守。

只不過俄羅斯就是其中一個例外，並非國際刑事法院成員國。國際刑事法院能對普丁提出指控的原因，是烏克蘭接受國際刑事法院對當前局勢的管轄權。

▼俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈直言，ICC發布的文件非法且無效。（圖／路透）

這對烏克蘭戰爭意味著什麼
國際刑事法院對普丁發布逮捕令，被視為國際社會發出訊號，即烏克蘭境內正在發生的事情違反國際法。法院表示，公開相關消息是因為這些罪行仍持續發生中，這樣做是為了阻止更多犯罪發生。

烏克蘭對於國際刑事法院的作法表示歡迎，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，「歷史性的決定將導出歷史性的責任」。澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，逮捕令只是個開始。

不過俄羅斯表示ICC發布的文件非法且無效，克里姆林宮否認俄軍在烏克蘭犯下任何暴行，普丁發言人更稱，國際刑事法院的決定離譜且不可接受。BBC認為，國際刑事法院的行動似乎不太可能對俄羅斯在烏克蘭的戰事產生任何影響，而普丁口中所謂的特別軍事行動將持續下去。

▼馬力波在俄軍轟炸下已成廢墟。（圖／路透）

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