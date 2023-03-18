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《鈴芽之旅》新海誠打片待遇差很大！中國宴請和牛　韓國給泡麵

▲中國和韓國對新海誠的待客規格差很大。（圖／翻攝新海誠推特）

▲新海誠在韓國吃泡麵、石鍋拌飯等日常食物。（圖／翻攝新海誠推特）

記者張靖榕／綜合報導

因《你的名字》全球爆紅的日本動畫大師新海誠，近日到南韓、中國展開新作《鈴芽之旅》的宣傳，但在推特發布兩國給予的待遇差別之大，引起網友熱議。

新海誠先到南韓此次宣傳行先到南韓再前進中國，他在中國受到高規格的待遇歡迎，日前在推特PO出下榻的飯店和美食照片，他住的是北京相當高級的頤和安縵酒店，中方宴請和牛、東星斑、大斑節蝦還有加拿大北寄貝等，擺盤豪華闊氣，在電動圓桌上緩緩旋轉，讓他又驚又喜地表示「有點太震撼了」。

推文發布2分鐘後，新海誠也上傳了韓方傳給他的泡麵，「哈哈哈，這個看起來很好吃。」除了泡麵外，新海誠在另一則南韓行PO文中，也是吃相對簡單的石鍋拌飯。

▼中國招待大魚大肉。（圖／翻攝新海誠推特）

▼中國和韓國對新海誠的待客規格差很大。（圖／翻攝新海誠推特）

網友紛紛留言，「中國人就是怕你吃不飽」、「中方接待的嗎？規格這麼高」、「吃的不算什麼，主要是酒店好像13萬（人民幣）一晚」、「區別有點大」。

也有網友酸「雙方都拿出了最好的東西招待，可說是情真意切」、「他是懂陰陽的哈哈哈，什麼都沒說又什麼都說了」、「這就是韓國」、「您是懂對比的哈哈哈哈，這就是韓國國宴級別了吧。」

不過部分人認為，喜歡大場面出了名的中國人愛擺闊氣，「至於嗎，這場面吃得太有壓力」、「寧願你尷尬，不願我丟臉」、「吃得太高級了，不地道」，「中國人還有一個邏輯就是，招待不好丟得是我們自己的面子。」

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