　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

土耳其准了！　芬蘭入北約剩最後一關

▲土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其總統艾爾段點頭准了芬蘭加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡17日專電

芬蘭政府花了數月時間，今天終於讓土耳其總統艾爾段同意啟動批准芬蘭加入北約的程序。由於北約新成員入會必須獲得所有成員同意，芬蘭過了土耳其這關，仍要匈牙利點頭才能正式加入。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天與來訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行記者會。艾爾段會中表示，在芬蘭採取具體措施兌現承諾後，土耳其國會將啟動批准芬蘭加入北約的程序。

他說，土耳其將持續與瑞典就恐怖主義相關問題進行討論。瑞典能否成為北約成員，將直接取決於後續採取的措施。

艾爾段之所以仍不願對瑞典開綠燈，原因是瑞典拒絕引渡土耳其眼中的非法庫德族團體及與2016年政變有關的嫌疑人。另有分析認為，艾爾段遲遲不願對兩國會籍案點頭，多多少少有在選前藉由對外擺出強硬姿態催票的考量。

土耳其將於5月14日舉行選舉，當地通貨膨脹率居高不下，政府處理2月震災的速度也引發高漲民怨，艾爾段想必有場硬戰，而打擊庫德恐怖主義是土耳其關注的議題，出這張牌也能對反對派選民奏效。

「紐約時報」（The New York Times）指出，整體而言，艾爾段不按牌理出牌所引發的關注及影響力，很對土耳其選民的胃口。

如今芬蘭比瑞典早一步讓土耳其開綠燈，尼尼斯托表示，加入北約的過程「沒有瑞典就不會完整」，盼能在北約7月高峰會前見到這兩個國家加入。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）稱支持兩國申請加入北約，但匈牙利政府在這個議題上卻進度龜速。匈牙利國會預計下週對芬蘭及瑞典案進行投票，但似乎可能會再次延後。

歐洲聯盟（EU）去年表決是否對俄羅斯祭出制裁時，匈牙利即行使否決權以在其他議題上取得讓步，分析人士認為，奧班似乎也對北歐兩國加入北約案使出同樣招數。

1994年以來，芬蘭和瑞典即是北約的正式合作夥伴，並且自冷戰起持續參與北約任務。

芬蘭人口少於瑞典的550萬，但國防部門資金充足，旗下兵力28萬，預備役軍人人數則為87萬。近幾十年來，瑞典在國防上的支出減少，但已朝北約標準努力，也就是2026年國防支出佔經濟產出的2%。

瑞典軍事情報安全局（MUST）2月表示，烏克蘭戰爭爆發後，北歐國家和歐洲正面臨冷戰以來最嚴峻的安全威脅。瑞典軍事情報安全局負責人霍茵（Lena Hallin）說，俄羅斯軍隊目前對瑞典附近地區的影響能力有限，但能從俄烏戰爭中吸取教訓並強化軍事部署。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
普丁被通緝！　國際法院怒發逮捕令
張育成記錄老婆「懷孕美照」　一家四口幸福畫面曝光
大樂透1億一注獨得！獎落這縣市
撞「勞斯萊斯」要修250萬！　CRV女車主徬徨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

矽谷銀行母公司申請「破產保護」　尋求買家接手

土耳其准了！　芬蘭入北約剩最後一關

習近平將訪俄羅斯　白宮質疑中國停火方案

網紅包廂性侵19歲醉女！Twitch直播主「目擊過程」竟轉頭離開

外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

快訊／普丁被通緝！　國際法院怒了

北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

裁員1萬人！Meta女員工起床秒知「被開除」崩潰：我剛升遷欸

宏都拉斯轉向中國　布林肯：台灣可為世界貢獻良多

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

BLACKPINK出道7年「破20項世界紀錄」　Lisa「亞洲第一」IG粉絲4年衝9000萬

韓國啦啦隊女神重磅加盟！李多慧加入Rakuten Girls

世紀大和解！葛斯齊合體汪小菲　同吃一根糖葫蘆握手示好

張育成中職熱身賽開球！　聽全場喊永遠忠誠：很感動

矽谷銀行母公司申請「破產保護」　尋求買家接手

土耳其准了！　芬蘭入北約剩最後一關

習近平將訪俄羅斯　白宮質疑中國停火方案

網紅包廂性侵19歲醉女！Twitch直播主「目擊過程」竟轉頭離開

外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

快訊／普丁被通緝！　國際法院怒了

北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

裁員1萬人！Meta女員工起床秒知「被開除」崩潰：我剛升遷欸

宏都拉斯轉向中國　布林肯：台灣可為世界貢獻良多

矽谷銀行母公司申請「破產保護」　尋求買家接手

土耳其准了！　芬蘭入北約剩最後一關

習近平將訪俄羅斯　白宮質疑中國停火方案

2023十二生肖健康運！屬鼠小心異性、屬馬當心舊疾　羊寶寶最健康

新興賣老船獲利逼近去年全年獲利　今年散裝、油輪估都享高獲利　

快訊／捷報！戴資穎完全壓制中國何冰嬌　全英女單4強門票到手

睽違4年　貿協攜18家企業赴科隆全球最大牙材展設台灣館

「最強奶媽」買BLACKPINK票被詐20萬　直播怒：法院遇到一定打他

網紅包廂性侵19歲醉女！Twitch直播主「目擊過程」竟轉頭離開

李正皓痛罵陳玉珍是「福建軍區在台發言人」　把她押起來剛好而已

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

即／普丁被通緝！國際法院怒了

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

Meta女員工起床秒知被開除崩潰：我剛升遷欸

AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住

網紅包廂性侵19歲醉女！他開直播目睹竟離開

控繼父猥褻！少女報案才知他是親爹

外媒：俄擬秘密計畫　顛覆摩爾多瓦阻向西方傾斜

談宏都拉斯　布林肯：台灣可為世界貢獻

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

夫妻車禍2屍3命　3歲兒「見遺照喊爸媽」

北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

洪水變大刀！硬生生將道路劈成兩半…驚人影片曝

烏1.6萬兒童在俄　聯合國：強制移送是戰爭罪

緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭近距離槍殺

更多熱門

相關新聞

洪水變大刀！硬生生將道路劈成兩半…驚人影片曝

洪水變大刀！硬生生將道路劈成兩半…驚人影片曝

土耳其天災不斷，2月才遭規模7.8強震襲擊，導致當地和敘利亞超過5.2萬人喪生，如今又面臨暴雨侵襲，受創相當嚴重，道路崩塌、車輛遭沖走，目前已造成16人死亡。

土耳其地震災區遇洪災　至少14死

土耳其地震災區遇洪災　至少14死

傳土耳其國會4月中旬前將批准芬蘭加入北約

傳土耳其國會4月中旬前將批准芬蘭加入北約

瑞典總理：芬蘭早一步加入北約可能性增加

瑞典總理：芬蘭早一步加入北約可能性增加

女大生被男友勒死　丟垃圾桶焚燒水泥封屍

女大生被男友勒死　丟垃圾桶焚燒水泥封屍

關鍵字：

芬蘭土耳其北約

讀者迴響

熱門新聞

即／普丁被通緝！國際法院怒了

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

25歲女開CRV撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

撞勞斯萊斯要修250萬　CRV女車主徬徨畫面曝光

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

即／台電桃園大湳變電站大火！停電影響6476戶

小吃店被開罰　炒飯正妹道歉了

鼓鼓才剛放閃大元　馬上宣布好消息！

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

有錢就爽！年收入「達這數字」幸福感爆棚　研究證實了

石化浪浪8周後換一隻狗　網感動

賣場開賣超佛60元排骨便當！

更多

最夯影音

更多
輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗
二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面