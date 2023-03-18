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外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

▲▼ 摩爾多瓦19日爆發反政府示威抗議。（圖／路透）

▲摩爾多瓦親俄反對黨發起示威抗議。（圖／路透） 

文／中央社

外媒披露俄國企圖破壞摩爾多瓦穩定的短中長期計畫，內容包括於政治和經濟菁英份子中建立親俄勢力、激起社會衝突、形成對北約的消極負面態度，或揚言切斷供應天然氣等，迫使摩爾多瓦重返俄國勢力範圍。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，這份文件先由瑞典快報（Expressen）、摩爾多瓦RISE Moldova、中東歐VSquare等媒體組成的聯盟取得並率先公布，內容似乎是由俄羅斯聯邦安全局（FSB）跨境合作署於2021年擬定。

這份5頁的文件以「俄羅斯聯邦在摩爾多瓦共和國的戰略目標」為標題，目的似為了阻止前蘇聯共和國摩爾多瓦向西方傾斜，例如摩爾多瓦與北大西洋公約（NATO）建立更密切的關係以及申請加入歐洲聯盟（EU）。文件屢次提到阻止摩爾多瓦加入北約的重要性。

文件擘畫一項10年戰略，企圖納摩爾多瓦入俄羅斯勢力範圍，作法包括使摩爾多瓦仰賴俄羅斯天然氣進口並激起社會衝突，以及試圖阻止摩爾多瓦在親俄分離地區「聶斯特河沿岸」（Transnistria）獲得影響力。

聶斯特河沿岸地形狹長，與烏克蘭西南部相鄰。30年前一場戰爭後，這個地區與摩爾多瓦分裂，俄羅斯也持續駐軍，當地擁有歐洲最大的軍火庫之一，存放蘇聯時期的槍枝、彈藥及炸彈。

秘密戰略含多個標題，項下分別列有短期、中期和長期目標。短期目標包括支持主張與俄羅斯建立建設性關係的摩爾多瓦政治勢力，以及使摩爾多瓦企圖移除俄羅斯在聶斯特河沿岸駐軍的倡議失效。

中期目標包括反對羅馬尼亞在摩爾多瓦的擴張主義政策，及反對摩爾多瓦與北約的合作。長期目標則是在摩爾多瓦政治和經濟菁英份子中建立穩定的親俄影響力團體，及形成對北約的消極、負面態度。

摩爾多瓦及羅馬尼亞歷史淵源深遠，關係密切，成千上萬的摩爾多瓦人已經擁有羅馬尼亞護照。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天被問到這份文件時表示一無所知，「我們不排除這又是一份假文件。俄羅斯將持續對建立睦鄰互利關係抱持開放態度，包括與摩爾多瓦的關係」。

他說：「我們非常遺憾，摩爾多瓦現任領導人對莫斯科抱持毫無道理及根據的偏見」。

摩爾多瓦是人口260萬的窮國，境內有為數不少的俄裔人口。半島電視台（Al Jazeera）指出，當地40%的民眾希望加入俄羅斯主導的自貿集團歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）。

▲▼摩爾多瓦親俄分離地區聶斯特河沿岸。（圖／路透）

▲摩爾多瓦親俄分離地區聶斯特河沿岸。（圖／路透）

摩爾多瓦近年轉向西方激怒俄羅斯。俄烏戰爭爆發之初，摩爾多瓦官員曾憂心俄軍坦克將跨界而來。烏克蘭分析家庫什（Aleksey Kushch）昨天告訴半島電視台，由於直接軍事入侵不是選項，「莫斯科唯一的機會是從內部動搖局勢，透過改選讓親俄政黨上台」。

摩爾多瓦前外交官圖布爾（Alexei Tulbure）也說，莫斯科抬高天然氣價格迫使摩爾多瓦屈服，但現任政府轉而向歐洲購買天然氣。烏克蘭之後，「我們是下一個目標」。

他表示，「俄羅斯正在對我們發動一場混合戰」，形式包括能源勒索、宣傳及支持示威行動。

當地社會主義議員蒂爾迪亞（Bogdan Tirdea）則指控親西方的現任政府是華府的政治「傀儡」及「戰爭販子」，總是想打戰爭牌，製造歇斯底里、恐懼的氛圍。

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