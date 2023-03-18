印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

▲印度部長宣示半導體起步。（圖／路透）

文／中央社

印度電子暨資訊科技部國務部長強德拉謝克表示，2023年是印度半導體業起步的一年，已經與台積電、三星電子、英特爾接洽，並表示約有50到55家新創公司將投入IC設計。

「印度商業線報」（The Hindu Business Line）報導，強德拉謝克（Rajeev Chandrasekhar）今晚在推特音訊空間（Twitter Space）表示，無論是諸如全球晶圓代工龍頭的台灣積體電路製造股份有限公司，或三星電子、英特爾，印度政府當然有跟他們接觸，而且他們最終也將會前進印度。

他與數個新創企業互動時說：「我認為台積電、英特爾或三星來不來，我現在無法預測，但我們當然有跟他們接觸。他們當然也都從地緣政治、市場和消費觀點上去了解舉世最具潛力市場之一的印度走向。」

強德拉謝克說，所有這些公司都了解這一切，將在正確時間和正確地點做出一些決定。

他說：「我只想告訴你們，不管這3家是否註冊投資印度、是否會在短期內，印度半導體的旅程將從2023年開始。一座晶圓廠將會（很快）動土，我們將在印度打造封裝單位，到2023會計年度結束時，我認為印度將有超過50到55家新創公司投入裝置設計。」

強德拉謝克表示：「許多（設計中心）將從2023到2024年開始。我認為印度作為一個半導體國家，不管是論述、能力、水準...都已經起步。現在，無論這些大咖是否會在2023到2024年，或是2025年加入旅程，我非常有信心他們最終將會加入。」