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網紅包廂性侵19歲醉女！Twitch直播主「目擊過程」竟轉頭離開

▲▼外籍網紅包廂性侵19歲醉女！Twitch直播主「目擊放送」轉頭離開。（圖／翻攝推特）

▲Twitch直播主梅林（Avrom Merlin）被目擊在包廂內疑似打算性侵一名19歲女子，被另名直播主目睹。（圖／翻攝推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名42歲外籍Twitch直播主梅林（Avrom Merlin）在日本採取爭議型直播，藉此吸引網友觀看。沒想到，日前他在路上搭訕年輕女生去包廂唱歌，竟想趁機性侵酒醉的19歲藍衣女子。誇張的是，梅林犯案的過程被一名返回包廂的直播主看到，但該名直播主竟轉頭就走，整起事件也透過直播讓網友們看到。

此事件發生於10日凌晨，梅林跟其他外籍直播主在東京街頭搭訕，幾人邀請一名19歲藍衣女子到包廂唱歌；期間，梅林在包廂內多次刻意接近女子，並以手進行肢體接觸，但女子都巧妙拒絕並拿包包擋在兩人之間，坐到較遠的一側唱歌。

其中一名直播主先行離開，事後發現忘記拿東西而返回包廂，卻看到梅林整個人壓在醉倒的藍衣女身上疑似在親吻，另名女子則醉倒在地。豈料，這名直播主目睹後僅說「我有東西忘記拿了，糟糕，這是怎樣，還好嗎？」，但隨即轉身離開，沒有要出手相救的打算。

由於該名直播主進入包廂前後都還在直播，因此梅林疑似性侵的一幕被網友全程目擊。許多網友紛紛在留言區驚呼「搞甚麼鬼！？」「快救她啊」、「這太糟糕了吧」、「我的天啊」、「不要隱藏他的罪刑！」。

此外，也有網友認出梅林，發現梅林日前刻意選在火車上直播，期間大聲放出電音音樂去激怒日本乘客，等對方生氣制止後，才出言嗆對方是孬種，隨後質疑日本乘客是「種族歧視」而逃離。

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