　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

裁員1萬人！Meta女員工起床秒知「被開除」崩潰：我剛升遷欸

▲▼女人,女性,崩潰,哭,難過。（示意圖／pixabay）

▲Meta女員工一睡醒發現自己被開除了，情緒相當崩潰。（示意圖／pixabay） 

記者林彥臣／綜合報導

臉書母公司Meta在14日宣布裁員1萬人，是繼去年11月裁員1.1萬人後，第二輪大規模裁員。一位女員工就崩潰表示，一起床就得知自己被開除了，而且自己才不久前才升遷，讓她很難以接受這個消息。

根據《商業內幕》（Business Insider）報導，女員工珍妮（Jenny S.）在領英（Linkedin）發文透露，清晨5點55分，公司寄來一封電子郵件，發現自己被解雇了，當下讓她還無法「完全理解」自己在幾小時後，即將失去自己的「夢想工作」。

根據領英顯示，珍妮在2021年8月進入Meta，並於去年7月獲得升遷機會，解雇前擔任「高級技術招聘人員」。珍妮表示，當天是一個「艱難的早晨」，情緒非常激動。

珍妮強調，Meta是她夢寐以求的公司，也是夢想中的工作，在 7 月獲得升遷，還是感到非常高興，最近在執行很棒的專案，所以解雇的消息對她造成重大打擊。

▲▼臉書母公司Meta Platforms。（圖／路透）

▲珍妮強調，Meta是她夢想中的工作。（圖／路透）

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）14日表示，隨著 Meta 在充滿挑戰的經濟中繼續精簡和削減開支，公司將裁員 10,000 名員工，並且公司會將2023年定位為「效率年」。

祖克柏還表示，公司將進行重組，將取消優先等級較低的項目，但在當天的公開信當中，僅2次提到其「元宇宙」項目，但4次提到人工智慧，並表示它現在是 Meta 的「最大單筆投資」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
普丁被通緝！　國際法院怒發逮捕令
張育成記錄老婆「懷孕美照」　一家四口幸福畫面曝光
大樂透1億一注獨得！獎落這縣市
撞「勞斯萊斯」要修250萬！　CRV女車主徬徨畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

快訊／普丁被通緝！　國際法院怒了

北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

裁員1萬人！Meta女員工起床秒知「被開除」崩潰：我剛升遷欸

宏都拉斯轉向中國　布林肯：台灣可為世界貢獻良多

紐時：習近平訪俄羅斯　牽動烏克蘭戰爭和美中對立

快訊／26年來首位！金融時報：德國部長級官員21日訪台

《浪漫速成班》翻版？高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

變態醫生狂傳下體照　轟炸性騷6女實習生！懲處結果讓人傻眼

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

BLACKPINK出道7年「破20項世界紀錄」　Lisa「亞洲第一」IG粉絲4年衝9000萬

婦女信「因果論」不殺生　養百鼠爬滿牆鄰居嚇瘋

韓國啦啦隊女神重磅加盟！李多慧加入Rakuten Girls

李銘順爽吃體重破百..兒憂：有肥胖症！　天心被薛仕凌抓胸「他不敢正眼看我」

外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

快訊／普丁被通緝！　國際法院怒了

北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

裁員1萬人！Meta女員工起床秒知「被開除」崩潰：我剛升遷欸

宏都拉斯轉向中國　布林肯：台灣可為世界貢獻良多

紐時：習近平訪俄羅斯　牽動烏克蘭戰爭和美中對立

快訊／26年來首位！金融時報：德國部長級官員21日訪台

《浪漫速成班》翻版？高樓公寓窗戶「遭鋼珠打破」　嫌犯身份曝光

變態醫生狂傳下體照　轟炸性騷6女實習生！懲處結果讓人傻眼

大陸瘋傳「75元爽吃海底撈」再打包零食　店家祭出新規定反制了

黑暗榮耀》宋慧喬復仇計畫一氣呵成　不到最後停不下來

爆準！第一眼會挑哪色？秒測出你的「真實性格」

兵庫必玩丹波筱山市！嚴選3間古民家旅宿　400年旅館還吃到牡丹鍋　

外媒：俄擬秘密計畫「顛覆摩爾多瓦」 力阻加入北約傾向西方

詹皇聯手厄文徹底無望？湖人今夏不會出手　留下羅素機率高

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

《怪物彈珠 X 轉生史萊姆》聯動開跑　限定主題餐廳西門登場

睡不好真的會奪命！醫曝「慢性缺氧」危害　女性停經後風險飆

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

國際熱門新聞

即／普丁被通緝！國際法院怒了

AV女優「無罩」應援大谷翔平　女球迷美胸藏不住

男測DNA意外發現爸爸被綠　身世毀全家

控繼父猥褻！少女報案才知他是親爹

Meta女員工起床秒知被開除崩潰：我剛升遷欸

洪水變大刀！硬生生將道路劈成兩半…驚人影片曝

夫妻車禍2屍3命　3歲兒「見遺照喊爸媽」

北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

緬甸寺院爆大屠殺22死　死者遭近距離槍殺

外媒：俄擬秘密計畫　顛覆摩爾多瓦阻向西方傾斜

烏1.6萬兒童在俄　聯合國：強制移送是戰爭罪

談宏都拉斯　布林肯：台灣可為世界貢獻

印度部長宣示半導體起步　與台積電三星英特爾接洽

12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學

更多熱門

相關新聞

美股開盤道瓊下跌150點　美國銀行業擔憂揮之不去

美股開盤道瓊下跌150點　美國銀行業擔憂揮之不去

美股17日開盤，道瓊工業平均指數股票指數下跌 151 點，或 0.5%。標準普爾500 指數下跌 0.2%，而納斯達克綜合指數下跌 0.1%。由於投資人考慮第一共和銀行（First Republic Bank）的和其他銀行的未來，造成下跌。

嬤住護理之家「2個月內活活餓死」　暴瘦剩32kg

嬤住護理之家「2個月內活活餓死」　暴瘦剩32kg

富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫口罩

富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫口罩

加拿大2警遭槍殺　嫌犯曾開槍射母

加拿大2警遭槍殺　嫌犯曾開槍射母

中國出貨突擊步槍供俄　標註民用獵槍

中國出貨突擊步槍供俄　標註民用獵槍

關鍵字：

Meta裁員北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／普丁被通緝！國際法院怒了

實習學妹幫除毛　男病患突「大噴射」！

炒飯正妹「聯絡人是AV導演」！她看破手腳

25歲女開CRV撞勞斯萊斯　初估維修費250萬

蘿莉塔在父親告別式上槓小三：野女人就是她

撞勞斯萊斯要修250萬　CRV女車主徬徨畫面曝光

快訊／二膽伙房兵陳嘉壎脫逃！今正式發布通緝

即／台電桃園大湳變電站大火！停電影響6476戶

小吃店被開罰　炒飯正妹道歉了

龍千玉兒墜谷6年　突暴哭淚揭近況

張育成飛美前夕記錄老婆「懷孕美照」

鼓鼓才剛放閃大元　馬上宣布好消息！

有錢就爽！年收入「達這數字」幸福感爆棚　研究證實了

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

她拍婚紗照「燙捲髮」準新郎氣炸

更多

最夯影音

更多
輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗

輕航機爬升突傾斜墜毀　釀2死...家屬哭腫雙眼相驗
南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

南港車站前死亡車禍！恐怖撞擊畫面曝　19歲騎士噴飛慘死

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

二膽伙房兵陳嘉壎脫逃　17日正式發布通緝！

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

正妹1歲高燒後成聾啞人　靠繪畫追夢鼓勵大眾！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面