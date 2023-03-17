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松本梨香登TFT熱唱「成為寶可夢大師」　一小時湧40萬人朝聖：是童年啊

▲▼ 松本梨香登TFT熱唱「成為寶可夢大師」　一小時湧40萬朝聖：是童年啊。（圖／翻攝自 YouTube／THE FIRST TAKE）

▲ 聲優松本梨香在今日登上 The First Take 頻道。（圖／翻攝自 YouTube／THE FIRST TAKE）

記者樓菀玲／綜合報導

聲優松本梨香在今日登上 The First Take 頻道，獻唱《寶可夢》動畫 OP1 經典歌曲「めざせポケモンマスター」（成為寶可夢大師），影片上線不到一小時就已經超過 40 萬次播放數，不少網友紛紛留言表示能夠聽到這首歌相當感動，刷爆推特話題排行榜引發網友暴動。

The First Take 是由日本 Sony 音樂成立的 YouTube 頻道，以「一發拍攝」作為頻道核心，在一鏡到底的情況之下邀請眾多表演者來演唱歌曲，除了眾多日本歌手之外，近來偶有邀請其他海外表演者獻唱，像是陳柏宇、韋禮安、艾薇兒等歌手，最近還邀請了虛擬偶像歌手星街彗星參與演出，如今更找來了松本梨香獻唱《寶可夢》主題曲，可說是話題不斷。

「めざせポケモンマスター」發表於 1997 年，是《寶可夢》動畫的第一首片頭曲，由小智聲優松本梨香獻唱。該曲對許多老粉絲來說是一首具有經典意義的《寶可夢》主題曲之一，歌曲風格明快、活潑，歌詞充滿著主角小智對於成為神奇寶貝大師的熱情和期望，歌曲一推出便廣受歡迎，日本唱片市場上創下了不少熱賣紀錄。而「めざせポケモンマスター」也順勢成為了許多粉絲心中《寶可夢》主題曲的代表作之一，更成為了寶可夢的象徵之一。

許多網友紛紛表示，這首歌曲讓他們感到懷念和感動，想起了自己在童年時期對於寶可夢的熱愛。其中一位網友寫道：「這首歌曲帶我回到了我的童年時期，感謝你們帶給我這樣的回憶。」另一位網友則表示：「這是我聽的第一首日文歌曲，很高興能在這裡重新聽到這首歌。」

而松本梨香在一鏡到底的 The First Take 版本當中，也確實發揮出過往水準，為眾多粉絲獻唱「めざせポケモンマスター」帶領大家回到童年，獲得了廣大粉絲的關注和支持。

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