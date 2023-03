松本梨香登TFT熱唱「成為寶可夢大師」　一小時湧40萬人朝聖：是童年啊

▲ 聲優松本梨香在今日登上 The First Take 頻道。(圖/翻攝自 YouTube/THE FIRST TAKE)

記者樓菀玲/綜合報導

聲優松本梨香在今日登上 The First Take 頻道,獻唱《寶可夢》動畫 OP1 經典歌曲「めざせポケモンマスター」(成為寶可夢大師),影片上線不到一小時就已經超過 40 萬次播放數,不少網友紛紛留言表示能夠聽到這首歌相當感動,刷爆推特話題排行榜引發網友暴動。

The First Take 是由日本 Sony 音樂成立的 YouTube 頻道,以「一發拍攝」作為頻道核心,在一鏡到底的情況之下邀請眾多表演者來演唱歌曲,除了眾多日本歌手之外,近來偶有邀請其他海外表演者獻唱,像是陳柏宇、韋禮安、艾薇兒等歌手,最近還邀請了虛擬偶像歌手星街彗星參與演出,如今更找來了松本梨香獻唱《寶可夢》主題曲,可說是話題不斷。

「めざせポケモンマスター」發表於 1997 年,是《寶可夢》動畫的第一首片頭曲,由小智聲優松本梨香獻唱。該曲對許多老粉絲來說是一首具有經典意義的《寶可夢》主題曲之一,歌曲風格明快、活潑,歌詞充滿著主角小智對於成為神奇寶貝大師的熱情和期望,歌曲一推出便廣受歡迎,日本唱片市場上創下了不少熱賣紀錄。而「めざせポケモンマスター」也順勢成為了許多粉絲心中《寶可夢》主題曲的代表作之一,更成為了寶可夢的象徵之一。

許多網友紛紛表示,這首歌曲讓他們感到懷念和感動,想起了自己在童年時期對於寶可夢的熱愛。其中一位網友寫道:「這首歌曲帶我回到了我的童年時期,感謝你們帶給我這樣的回憶。」另一位網友則表示:「這是我聽的第一首日文歌曲,很高興能在這裡重新聽到這首歌。」

而松本梨香在一鏡到底的 The First Take 版本當中,也確實發揮出過往水準,為眾多粉絲獻唱「めざせポケモンマスター」帶領大家回到童年,獲得了廣大粉絲的關注和支持。