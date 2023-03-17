怒控繼父長年猥褻！　16歲少女報案才知「原來他是親爹」

▲新加坡一名16歲少女指控繼父猥褻，卻意外揭發家庭秘辛。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名16歲少女宣稱遭到35歲「繼父」長年猥褻，忍無可忍之下憤而報案，並且一狀告上法院，卻因此揭發家庭秘辛。原來，與她從小一起生活的「繼父」，根本就是親生爸爸。

《南華早報》報導，16歲少女宣稱，她在2018至2020年間五度遭到「繼父」猥褻，也曾向母親與外婆訴苦。不過，被告全都拒絕認罪，而是選擇抗辯。

根據法庭證據，被告19歲時曾與一名女孩交往，後來卻因故失聯，2014年重逢才知道，前女友已經為他生下一個女兒，也就是本案提告的16歲少女。不久後，被告決定與前女友結婚，卻選擇以「繼父」身分，出現在2人當時已經7歲的大女兒身邊，多年來都不曾向孩子提及陳年往事。

辯方指出，被告對女兒管教嚴厲，親子關係長期惡劣，16歲少女可能對「繼父」心生不滿，才會提出這種嚴厲指控。此外，少女的母親與外婆雙雙否認曾經聽過被告猥褻的說法。

本案於16日開庭，被告第一項猥褻罪名獲判無罪釋放，但之後仍要面臨另外四項猥褻指控。法官指出，少女宣稱「繼父」趁自己戴虛擬實境眼鏡時在面前自慰，對於「繼父」當時有沒有穿衣服等細節，供詞卻前後矛盾。