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12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學　未滿14歲無法起訴

▲▼12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學　未滿14歲無法起訴。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方深入搜索樹林，希望能找到更多證據與線索。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

德國一名12歲女童11日從朋友家離開後便失蹤，警方獲報後大規模搜尋該地區，並在隔日發現女童陳屍於樹林內，然而她身上有30多道刀傷，死狀悽慘。歷經數日調查，警方發現嫌犯不只一人，分別是與死者就讀同校的12歲與13歲女同學。然而由於兩人皆未滿14歲，因此根據德國法律無法將其起訴。

根據《每日郵報》報導，德國上週發生一起震驚全國的命案，一名年僅12歲的女童路易斯（Luise）11日下午從朋友家離開後就此失蹤。家長隨即通報失蹤，警方出動大量人力、直升機、搜救犬以及無人機，在女童失蹤地點附近進行大範圍搜索。

▲▼12歲女童遭砍30刀陳屍樹林！兇手竟是2女同學　未滿14歲無法起訴。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地民眾獻花悼念路易斯。（圖／達志影像／美聯社）

警方12日在樹林內發現女童的屍體，她的身上有30多道刀痕，但沒有遭到性侵的痕跡。經法醫相驗後，確認死因為身上多處刀傷導致的失血死亡。警方14日又在附近樹林尋獲一把刀，懷疑就是犯案工具。

事件發生後，有2名女童因嫌疑重大被鎖定，一人為12歲，另一人為13歲，其中路易斯11日到訪的就是13歲女童的家。此外，兩人皆與死者就讀同一所學校。警方最初對兩人進行訊問，但全都否認犯行，僅表示的確認識死者。經過反覆訊問，兩人證詞開始出現矛盾，最後在13日雙雙坦承犯行。

調查發現，13歲女童強迫12歲女童協助犯案，而兩人原本是死者的朋友，不過後來吵架鬧翻。由於涉案的2名女童皆未滿14歲，根據德國法律，兩人無刑事責任能力，因此無法將其起訴。

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