美軍上將：恐怖組織ISIS-K將攻擊美國海外資產　最快時間點曝光

▲美軍上將表示，伊斯蘭國阿富汗分支組織最快可能在今夏對西方發動境外襲擊。圖為美軍人員在阿富汗喀布爾機場疏散難民。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國中央司令部司令、陸軍上將庫里拉（Michael Kurilla）16日向國會表示，恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）的一個阿富汗分支組織，自塔利班掌握政權以來不斷壯大，最快可能在6個月之內對美國或西方國家海外資產發動襲擊。

美國中央司令部（CENTCOM）是國防部下設的地域型聯合作戰司令部，負責指揮中東、埃及中亞至南亞地區的軍事行動。據《紐約時報》報導，司令庫里拉16日向參議院軍委會報告評估，「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，也稱ISIS-K）可能將在不到6個月的時間內，對美國或西方國家的海外資產發動無預警攻擊。

▲美國中央司令部（CENTCOM）司令、陸軍上將庫里拉（Michael Kurilla）。（圖／取自美國國防部官網）

庫里拉補充，但對ISIS-K而言，若要對（美國）本土採取這種行動仍然困難得多。他拒絕對外公開說明ISIS-K可能很快將發動境外攻擊的原因，但庫里拉指出，ISIS-K在美軍全面撤出阿富汗之後，在塔利班政權下不斷壯大，「極端組織看見機會，ISIS-K變得有恃無恐，尋求擴大規模，並且在當地和其他地區激發有能力且直接的攻擊——最終目標是襲擊美國本土。」

▲ISIS-K宣稱對喀布爾機場爆炸案負責，爆炸現場處處都是傷患。（圖／路透）

庫里拉說，塔利班的嚴厲統治正在進一步提高緊張局勢，埋下可能被恐怖組織利用的騷亂種子。報導補充，雖然ISIS早已為人所知，但分支ISIS-K首次登上國際頭條是在2021年8月26日，美國與北約盟友軍隊正大舉撤離阿富汗之際，一名ISIS-K自殺炸彈客在喀布爾機場引爆背心的事件。