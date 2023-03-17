情侶辦共同帳戶！被劈腿就能「存款全拿」用錢療傷　他賺萬元心碎

▲一名男網友被劈腿後，依約獲得共同帳戶裡的所有存款，作為心靈賠償。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

印度男網友普拉蒂克（Prateek Aryan）最近獲得2.5萬盧比（約新台幣9255元），卻是因為慘遭劈腿。原來，他和女友約定好，每月都要在共同帳戶各自存入500盧比（約新台幣185元），最後不論誰遭到背叛，都可以拿走全部存款作為賠償，並且結束這一段感情。

普拉蒂克在推特分享這段故事，還自我揶揄這根本就是「心碎保險基金」。這篇貼文也迅速爆紅，截稿時已經累計將近80萬次觀看、超過1.2萬讚。

普拉蒂克事後補充，當時他和前女友都只有20歲出頭，「不論我們拿了什麼錢，都是從父母那裡拿的零用錢…所以，下次我會每個月投資5000塊的。」

I got Rs 25000 because my girlfriend cheated on me .When Our relationship started we deposited a monthly Rs 500 each into a joint account during relationship and made a policy that whoever gets cheated on ,will walk away with all money.

That is Heartbreak Insurance Fund ( HIF ). — Prateekaaryan (@Prateek_Aaryan) March 15, 2023

依據規則推算，這對情侶一共交往2年1個月。一名網友建議，如果下次戀愛還要實施這項規定，可以把共同帳戶改成「買股票」，再被劈腿的話，獲利可能更高。普拉蒂克也表示，「我在下一段感情會試試看的。」

其他人對普拉蒂克的點子印象深刻，甚至開玩笑說這是很棒的投資，「我在尋找投資選項，這似乎會有很大的回報」、「該死，我本來可以用（被劈腿）賺到的錢去國外旅遊的」。

不過，也有網友指出，如果在交往前就已經想到「心碎保險基金」，應該考慮是否真的適合投入這段關係，以普拉蒂克的例子來說，「她會失去金錢，卻仍選擇欺騙你欸。」