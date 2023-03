情侶辦共同帳戶！被劈腿就能「存款全拿」用錢療傷　他賺萬元心碎

▲一名男網友被劈腿後,依約獲得共同帳戶裡的所有存款,作為心靈賠償。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

印度男網友普拉蒂克(Prateek Aryan)最近獲得2.5萬盧比(約新台幣9255元),卻是因為慘遭劈腿。原來,他和女友約定好,每月都要在共同帳戶各自存入500盧比(約新台幣185元),最後不論誰遭到背叛,都可以拿走全部存款作為賠償,並且結束這一段感情。

普拉蒂克在推特分享這段故事,還自我揶揄這根本就是「心碎保險基金」。這篇貼文也迅速爆紅,截稿時已經累計將近80萬次觀看、超過1.2萬讚。

普拉蒂克事後補充,當時他和前女友都只有20歲出頭,「不論我們拿了什麼錢,都是從父母那裡拿的零用錢…所以,下次我會每個月投資5000塊的。」

I got Rs 25000 because my girlfriend cheated on me .When Our relationship started we deposited a monthly Rs 500 each into a joint account during relationship and made a policy that whoever gets cheated on ,will walk away with all money.

That is Heartbreak Insurance Fund ( HIF ).