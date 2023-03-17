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快訊／克里姆林宮：習近平20日將赴俄羅斯「進行國是訪問」

▲▼中國習近平,俄羅斯普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯克里姆林宮新聞辦公室17日表示，中國國家主席習近平應俄羅斯總統普丁邀請，將於3月20日至22日赴俄進行國是訪問，雙方也將進行會談。

根據《國際文傳電訊社》報導，克里姆林宮在最新聲明中指出，習近平3月20日至22日將赴俄進行國是訪問，「在會談期間，將討論進一步發展中俄全面夥伴關係與戰略互動的相關問題。」

聲明稱，習近平與普丁還會就深化俄中在國際舞台上的合作交換意見；此外，克里姆林宮新聞部門還表示，雙方將簽署一系列重要雙邊文件。

中國外交部發言人華春瑩也在推特發文證實此項消息。

華春瑩在推特表示，這將是一趟友誼與和平之旅，中方將在烏克蘭危機問題上秉持客觀公正立場，中俄將在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，推動國際關係民主化，「中俄發展戰略協作夥伴關係，完全不同於個別國家抱著冷戰思維，中國始終站在和平對話一邊，站在歷史正確的一邊。」

華春瑩提到，煽風點火、火上澆油，單邊制裁和極限施壓只會加劇緊張局勢，使局勢更加惡化，「我們始終認為，政治對話是解決矛盾和爭端的唯一途徑。」

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