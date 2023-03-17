賣淫女陳屍雞舍！　「交友app拉客」反遭惡狼性侵滅口

▲死者透過交友軟體拉客，怎知卻遭性侵殺害。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者王佩翊／編譯

印尼一名26歲女性日前被發現全裸陳屍於一間雞舍，而她頸部有刀傷與勒痕，同時還有被性侵的痕跡。警方在現場遺留的物品中確認她的身分，並發現死者生前為性工作者。警方初步判斷，該名女子是透過交友軟體攬客，然而卻遭到對方性侵後殺害。

根據《印尼羅盤報》報導，死者是來自印尼萬隆西部的26歲女性，她日前被發現陳屍在西爪哇省的一個雞舍旁。死者當時全身赤裸，頸部有明顯勒痕與刀傷。警方獲報趕往現場後，認為女子應該是遭到性侵殺害。當時陳屍地點5公尺外有一個包包，而警方也在內部發現她的身分證，確定死者的身分。

警方在案發現場發現一把沒有手柄的刀具，疑似為凶器。經調查後，有關當局發現，女子生前是一名性工作者，並鎖定住在萬隆西部的23歲男子為嫌犯。警方初步判斷，死者是透過名為「pink gemoy」的交友軟體尋找買春客，兩人13日晚間10時會面，但是細節談不攏，因此發生衝突。

嫌犯想要硬上，遭到死者反對，於是他將女子拖到雞舍性侵，過程中女方不斷反抗，嫌犯一怒之下開始毆打對方，同時拿出預藏凶器刺傷死者的左後頸。

女子受傷後無力反抗，嫌犯便開始性侵，得逞後怕女方報復，便捅了死者3刀，以此滅口。嫌犯目前已經被警方逮捕，接下來將持續調查案件細節。