捍衛「數位主權」！紐西蘭跟進英美　國會裝置禁抖音

▲紐西蘭政府17日宣布，任何可以存取國會網絡的裝置皆禁止使用TikTok。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者任庭儀／編譯

TikTok近日面臨接連不斷的資安質疑，被各國政府機構列入黑名單並禁用。紐西蘭政府17日以國家安全為由，宣布加入禁用行列，任何可以存取國會網絡的裝置都禁止使用TikTok。在雲端科技日益普及興盛的時代，各國都開始重視自己的「數位主權」。

CNN報導，紐西蘭國會事務處執行長孟蒂羅（Rafael Gonzalez-Montero）17日宣布，將在3月底前禁止所有可以存取國會網路的設備使用TikTok。

孟蒂羅補充，這項措施是經由諮詢網路安全專家、政府內部討論，並與其他國家交流後決定的，3月底後將從國會設備中移除TikTok，並且無法重新下載。

由於擔心北京母公司字節跳動（ByteDance）將TikTok用戶情報外流中國政府，利用TikTok影響公眾輿論或競選活動，進而危害西方國家安全，以美國為首，越來越多西方國家開始限制政府設備使用TikTok。

在雲端科技日益普及興盛的時代，各國開始重視「數位主權」（digital sovereignty），指的是數據主權、雲端主權及保證主權，而保護數位主權不被侵犯的唯一方法，就是建立自己的資料管理平台。

事實上，不只是中國TikTok，許多國家都正和美國大公司爭奪「數位主權」。德國總理梅克爾（Angela Merkel）就曾呼籲歐盟，必須發展自家資料管理平台，減少對Google、Amazon、Microsoft等美國公司的依賴。