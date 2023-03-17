烏克蘭1.6萬兒童送至俄羅斯　聯合國報告：強制移送已構成戰爭罪

▲烏克蘭開戰後脆弱的老弱婦孺陷入生存危機。（圖／路透）

文／中央社

聯合國調查人員今天表示，俄羅斯強迫移送烏克蘭兒童到俄國控制的地區，已構成戰爭罪；聯合國也正調查俄烏戰爭中可能涉及的種族滅絕罪行。

法新社報導，聯合國高階調查小組在首份報告中指出，已確定俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭以來，犯下「範圍廣泛的戰爭罪」。調查人員也警告，可能存在危害人類罪行。

但調查委員會（Commission of Inquiry）主席摩斯（Erik Mose）說，目前「尚未發現烏克蘭境內有種族滅絕情事」。

被問及有關種族滅絕的具體指控，包括強制移送烏國兒童到俄國控制的地區時，摩斯說：「我們當然知道這些可能性，（若調查委員會的任務期限延長）我們將繼續追查。」

不過，調查人員的報告做出結論，強制遣送烏克蘭兒童「違反國際人道法律，構成戰爭罪」。

▲俄佔赫爾松第聶伯河東岸的平民撤離至克里米亞詹科伊（Dzhankoi）。（圖／路透）

根據烏克蘭當局的說法，截至上月，已有1萬6221名烏克蘭兒童被送到俄羅斯。

調查人員表示，他們無法證實這些數字，但已記錄到俄國官員採取措施，將這些被移送的烏國兒童安置在寄養家庭和相關機構中，並賦予俄羅斯公民身分。

調查人員說，烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）和赫爾松（Kherson）等地有164名4至18歲未成年人被移送，已詳細審查相關事件。