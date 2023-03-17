加拿大2員警接獲報案「赴現場遭槍殺」　嫌犯開槍射母輕生

▲加拿大兩名員警報案前往現場，卻被槍殺身亡。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加拿大亞伯達省兩名員警16日凌晨接獲家庭糾紛報案後，動身前往現場，沒想到兩人雙雙被一名16歲少年槍殺。已知在事發當下，兩名員警均無機會開槍自衛，這起事件曝光後引發關注。

綜合CBC、衛報報導，事發於亞伯達省首府愛德蒙頓（Edmonton），35歲員警喬丹（Travis Jordan）與30歲員警瑞安（Brett Ryan）16日凌晨12時47分接到報案後，動身前往現場並進入公寓大樓，就在靠近現場時，遭16歲少年開槍擊中。儘管2名員警被緊急送醫，但到院後宣告不治。

這名16歲少年在住處開槍打傷他的母親，接著槍殺兩名員警之後，舉槍輕生死亡。而受傷女子因傷勢嚴重送醫，目前情況已穩定。

「所有跡象表明，（兩名員警）沒有機會開槍自衛」，愛德蒙頓警察局長麥克菲（Dale McFee）透露，35歲的喬丹在愛德蒙頓警察局工作已有8年半的時間，30歲的瑞安當警察也有5年半，「我無法形容失去他們，我們有多悲痛」。已知瑞安當上警察之前，是一名護理人員，對於警察工作充滿熱情。

這起事件引發關注，加拿大各地警方、政界人士等均發表哀悼。總理杜魯道（Justin Trudeau）透過聲明表示，「每一天，警察把自己置身危險之中，就為了確保大眾安全」，並向兩位員警的親屬與同僚表示哀悼。

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