億萬富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫下口罩！　網一面倒罵翻

▲億萬富豪克希搭機出價300萬要鄰座乘客脫下口罩遭拒。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

美國矽谷億萬富豪克希(Steve Kirsch)是知名反疫苗人士,過去就曾被指控散佈錯誤疫情訊息,近期他搭機時表示願意支付10萬美元(約台幣308萬元)讓鄰座乘客脫下口罩,沒想到卻被對方拒絕,讓他在推特發文諷刺,「當她摘下口罩吃東西喝水時,就可能被感染,不明白為何不敢接受挑戰。」此文一出也引發不少爭議。

根據《鏡報》報導,身價約2.3億美元(約台幣70.3億元)的克希10日在推特發文表示,他搭乘達美航空(Delta Air Lines)頭等艙時向旁邊乘客表示,只要對方願意脫下口罩,就會給支付10萬美元的獎金,沒想到卻遭拒絕,「我跟她說口罩一點都不管用,但她仍不接受。」

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf