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億萬富豪搭機「出價300萬」要鄰座乘客脫下口罩！　網一面倒罵翻

▲▼搭飛機戴口罩。（圖／CFP）

▲億萬富豪克希搭機出價300萬要鄰座乘客脫下口罩遭拒。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國矽谷億萬富豪克希（Steve Kirsch）是知名反疫苗人士，過去就曾被指控散佈錯誤疫情訊息，近期他搭機時表示願意支付10萬美元（約台幣308萬元）讓鄰座乘客脫下口罩，沒想到卻被對方拒絕，讓他在推特發文諷刺，「當她摘下口罩吃東西喝水時，就可能被感染，不明白為何不敢接受挑戰。」此文一出也引發不少爭議。

根據《鏡報》報導，身價約2.3億美元（約台幣70.3億元）的克希10日在推特發文表示，他搭乘達美航空（Delta Air Lines）頭等艙時向旁邊乘客表示，只要對方願意脫下口罩，就會給支付10萬美元的獎金，沒想到卻遭拒絕，「我跟她說口罩一點都不管用，但她仍不接受。」

克希解釋，他一開始是詢問如果給予100美元（約台幣3085元），是否會願意脫下口罩，只要對方不願意，金額就會往上提高，但到了10萬美元，對方依舊不肯，「我說當她摘下口罩吃東西喝水的時候，她就已經完全暴露在病毒中了。」克希還酸說，對方在餐點一上來時就脫掉口罩，「大家都覺得吃東西時不會被感染。」

這番言論也引發網友批評，「正常人都不會隨便和陌生人打賭」、「先把10萬美元拿出來再說吧！」更有網友表示，萬一真的因此染上新冠肺炎，甚至是引發重症，更得不償失，「新冠住院後我的帳單已經超過30萬美元，包含因為各區醫院都滿員的醫療直升機費用8萬美元，再加上收入損失、肺部損傷、長新冠問題和復健費用，我想我至少需要500萬美元。」

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