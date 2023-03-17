嬤住護理之家「2個月內活活餓死」暴瘦剩32公斤　家屬怒求償7.6億

▲老婦人在長照機構接受專業照護，卻在2個月之內暴瘦24公斤。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pexels）

記者張寧倢／編譯

美國71歲婦人柏莎（Bertha Jones）患有發育障礙，因需要24小時照護，而住進位於密西根州的集體護理之家「Hoeft Home」，但去年2月開始她健康急遽惡化，不到2個月體重驟減24公斤，昏迷送醫時瘦到只剩32公斤，5月2日死於蛋白質熱量營養不良。家屬指控，柏莎根本是被活活餓死的，求償約台幣7.6億元。

根據《華盛頓郵報》報導，柏莎出生於1951年，由於患有身體與發育障礙，一生都需要有人24小時照顧，1983年，她在32歲時住進了密西根州貝爾維爾市（Belleville）的護理之家Hoeft Home，經常和看護人員一起去購物，逛逛底特律動物園，或在附近蘋果園散步。

約20年前搬到貝爾維爾市的姪女查琳（Charlene Jones）成為姑姑柏莎的監護人已有十餘年，且經常去探望她。查琳2022年2月左右發現，姑姑臉頰變得凹陷、身材愈發瘦弱，因為覺得不對勁而詢問護理之家的工作人員，卻只得到「喔我不知道」、「沒什麼大問題」的敷衍回應。當時柏莎體重約57.1公斤，3月底已經降至46.7公斤，4月14日凌晨昏迷送醫時瘦到只剩32.6公斤。

醫院診斷她患有循環系統衰竭、嚴重脫水與蛋白質熱量營養不良，住院9天後被轉至臨終安寧機構，最終，71歲的柏莎去年5月2日在姪女查琳的陪伴下離世。家屬提告護理之家對柏莎「殘酷、不正常且非人道」的待遇，導致她遭受健康急遽惡化、營養不良等傷害而被活活餓死。訴訟文件稱，護理之家紀錄顯示柏莎一天被餵食3餐流質食物，但這並未真實反映她的嚴重病情。

家屬向護理之家提出2500萬美元（約新台幣7.6億元）的損害賠償，以及疏忽、培訓、人員配備和監督不足的指控。查琳說，「如果他們能照顧好我的姑姑，如果能好好餵飯給她，我姑姑就能活到今天。這是毫無疑問的。」同樣被列為被告的8名護理之家員工已經全數離職。