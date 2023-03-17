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日男大生爽搞「媽媽活」！讚：陪睡風險比女生小　單次價碼曝

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲媽媽活成為男學生的賺錢新手段。（示意圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本女高中生近年流行起「爸爸活」，相較於包養與賣淫，爸爸活標準更低，以約會、陪伴為主要目的，也會根據是否發生性行為而另外計價。而「媽媽活」也漸漸開始在部分男大學生間流行，甚至越來越稀鬆平常。一名至今仍在媽媽活的年輕男性就自爆經歷，同時也分享不同服務的價碼。

根據FRIDAY報導，由於門檻較低，因此媽媽活對現在大部分的學生而言，更像是一種打工，而非賣淫。除了爸爸活有專門的配對APP外，也有廠商推出專門的媽媽活APP，當然比起專門的APP，有更多的男學生與女金主是在一般交友軟體上尋找對象。

一名就讀東京知名私立大學的20歲男大學生優輝（化名）擁有一張帥氣臉孔，善於聊天社交，因此非常受到年上女性的歡迎。他表示，「只要跟年上的姐姐配對成功，出去約會基本上都不用出錢。雖然我不會跟她們交往，但是我會稱那些長得漂亮又經常送禮物給我的人為媽媽。當然，不會在她們面前直接叫『媽媽』。」

相較於將約會、陪睡都明碼標價的爸爸活而言，媽媽活的標準更模糊，有時也可以請吃飯或送禮物，不一定會直接涉及金錢。他表示，雖然這樣很像小白臉，但是比起一般的打工，靠媽媽活賺錢更有效率。

另一名25歲的自由工作者康二（化名）則是因為疫情導致生活困頓，才會開始媽媽活。康二2022年夏天開始在女性風俗店上班，當時有一名恩客經常點他的台，雖然年齡是他的2倍，長相也不好看，甚至控制慾強，經常嫉妒他與其他客人太靠近，但是每個月20萬日幣（約新台幣4.6萬元）的收入中，就有10萬日幣（約新台幣2.3萬元）是她貢獻的。

由於風俗店的抽成太高，因此他私下與恩客協商，決定退出風俗店，兩人便發展為真正意義上的「媽媽活」關係。女方用錢買他的時間，兩人經常約會或開房，1個月至少可以賺20萬（約新台幣4.6萬元）。然而恩客的控制慾卻越來越強，甚至開始威脅他稱，「你打工也賺不到我給你的錢，對我好一點」、「就不能直接跟我交往嗎」等，最終他才決定結束兩人的關係。

康二也公開媽媽活的價碼，其中約會是以時間計價，每小時1萬日幣（約新台幣2300元），如果陪睡就可以另外再拿2萬日幣津貼（約新台幣4600元）。雖然對於長相帥氣的男大生而言，定價有點低，但是因為男生相較女生而言，陪睡的風險較低，所以他也認為是還能接受的價格。

 

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