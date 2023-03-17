健身一半頭暈沒力「竟驗出睪丸癌」　21歲運動員3天後病逝

▲21歲運動員丹尼爾（Daniel Donnan）罹癌病逝。（圖／翻攝自Facebook／Daniel Donnan）

記者吳美依／綜合外電報導

北愛爾蘭21歲運動員丹尼爾（Daniel Donnan）在健身房鍛鍊到一半，突然感覺頭暈不適，右側身體失去力氣，緊急送醫後竟被診斷出睪丸癌，且已擴散至頭部及肺臟，確診僅短短3天就不幸病逝。

《每日郵報》等外媒報導，丹尼爾9日從跑步機下來後不適送醫，在烏爾斯特醫院（Ulster Hospital）接受腦部掃描發現出血，10日做了核磁共振（MRI）、電腦斷層（CT）及超音波掃描後確診睪丸癌，13日就在家人的陪伴下離開世界。

弟弟柯蒂斯（Curtis Donnan）和親友們表示，丹尼爾住院當晚還傳訊息報平安，透露自己感覺好多了，很期待接下來的賽季，像平常一樣跟大家開玩笑，得知罹癌後也曾想過嘗試緊急化療，但為時已晚。

▲丹尼爾是一名出色的草地滾球運動員。（圖／翻攝自Facebook／Daniel Donnan）



丹尼爾是一名出色的草地滾球（bowls）運動員，在家鄉獲獎無數。這是一種在草地上進行的滾球運動，起源於英國，如今在大英國協地區流行，例如紐澳及加拿大。

家屬感謝醫護人員的照顧，也希望讓更多人知道丹尼爾的故事，除了紀念這名開朗溫暖的男孩，也希望提高人們對於年輕人罹癌的意識。