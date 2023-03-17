媽追蹤手機發現13歲女兒被「囚禁在倉庫」　遭變態男性侵2星期

▲媽追蹤手機，發現女兒被囚禁。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名13歲少女失蹤，她的母親透過追蹤其手機訊號，發現女兒竟然被囚禁在離家一千多公里的倉庫中，遭34歲男子卡馬喬(Jorge Camacho)綁架性侵長達2星期。

這名13歲少女自本月1日突然失蹤，最後一次被人發現蹤跡是在達拉斯市，母親把追蹤到的手機訊息全都交給警方，德州特別犯罪小組接到報案後，10日在卡馬喬位於北卡羅萊納州萊辛頓市(Lexington)家中倉庫找到少女。

Cops rescue missing 13-yr. old from shed in N. Carolina after she was groomed on social media. She was found on Jorge, Camacho’s property, 34, who has been arrested and charged with multiple offenses including rape, child abduction and human trafficking. https://t.co/YSgu1AgEbs — CJ4America (@GrammyC4Zone) March 14, 2023

少女的母親表示，女兒失蹤後她透過手機發現，女兒竟然與一名成年男子聊天長達好幾個月，2人最先是透過網路遊戲結識，擔心女兒可能遭遇不測，便將相關手機訊息全都交給警方處理。

警方前往現場時，發現少女被鎖在院子中一個倉庫小屋，雖然沒有受傷但曾遭到性侵犯，目前依綁架兒童、重罪控制兒童、人口販運、性侵15歲以下兒童與猥褻兒童等罪將卡馬喬逮捕，隨著調查持續進行，未來還有可能再加控其他罪名。

▼少女被網路結識的男子綁架。（圖／示意圖／達志影像）