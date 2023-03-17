矽谷銀行CEO「爽坐頭等艙」飛夏威夷度假　驚爆倒閉前早已套現1億

▲夏威夷茂宜島霍諾卡瓦灣（Honokahua Bay）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）10日被監管機構宣布倒閉，執行長貝克爾（Greg Becker）卻被發現在2周前就拋售1.25萬股股票，套現將近350萬美元（約新台幣1億元），更被媒體拍到坐頭等艙飛往夏威夷度假。

根據《每日郵報》，貝克爾與妻子13日乘坐專人接送的禮車前往舊金山機場，搭乘頭等艙前往夏威夷。他在茂宜島（Maui）擁有一棟價值310萬美元（約新台幣9500萬元）的2層樓別墅，社區裡還有網球場、衝浪點、3座泳池及俱樂部等豪華設施，更被拍到穿運動短褲和夾腳拖在拉海納（Lahaina）街頭漫步。

SVB's failed CEO Gregory Becker escapes to Hawaiian hideaway https://t.co/dU31NJXqeH via @MailOnline — Harry Neal (@MustReadNewz) March 16, 2023

貝克爾2011年起擔任矽谷銀行執行長，處理破產危機的方式卻飽受抨擊，如今也因為套現行為遭受美國司法部調查。他與前財務長（CFO）貝克（Daniel Beck）涉嫌隱瞞利率攀升導致公司「尤其容易」遭受擠兌危機的事實，被股東一狀告上法院。

矽谷銀行倒閉後引發廣泛恐慌，人們擔心連鎖反應導致其他銀行也步上後塵。美國跨國投資銀行與金融服務公司高盛（Goldman Sachs）16日上修數據，把美國經濟在未來12個月進入衰退的可能性提高10%達到35%，理由是小型銀行面臨壓力。

不過，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）向議員們保證，美國銀行體系處於穩定狀態。她16日說，「我們的銀行體系依然健全，美國人可以相信存款會在他們需要的時候出現。」