宏都拉斯擬建交中國　AIT警告：中國跳票很多承諾

▲宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

宏都拉斯擬與台斷交、轉而支持北京，顯示中國在拉丁美洲的影響力日漸增長，引起各界關注。美國在台協會（AIT）一名發言人則提醒宏都拉斯，中國做了許多沒有兌現的承諾。

AIT發言人指出，美方會持續關注中國跳票的承諾，宏都拉斯政府應該要了解這一點，並指出美、台有穩固的非官方關係，台灣是領先的民主和科技強國（powerhouse），不僅是美國重要的夥伴，對美洲與全球國家來說也是相當可靠。

AIT表示，美國會根據長期一貫政策，繼續增大並強化和台灣的聯繫，同時全球許多國家也正在這麼做。美國鼓勵所有國家擴大和台灣的往來，支持良善治理、資訊透明和法治的這一邊，「台灣在世界各地建立的夥伴關係，皆能提供當地人民顯著及永續性的經濟與安全益處」。

▲宏都拉斯外交部長雷依納。（圖／路透社）



宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日表示，外交部已和中國建立關係，但未提到是否與台灣斷交。宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）則說，宏都拉斯在財政及債務方面不堪重負，要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並調整宏國積欠台灣的6億美元債務，但未獲積極回應，才會因為經濟需要，與中國建立外交關係。

台灣目前仍與宏國維持邦交關係，外交部強調會盡最大努力爭取，但是絕不會與中國進行金錢競逐。