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翻來覆去睡不著？營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠

▲▼營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲睡前吃對食物能夠幫助睡眠。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人淺眠又容易失眠，晚上你也會翻來覆去睡不著嗎？營養師程涵宇分享，其實有些食物可以幫助睡眠，睡眠是健康基礎，好好睡覺可以照顧到身體代謝率，反之若總是睡不好，反而容易變胖，她列舉8種晚安好眠食物，幫你顧好睡眠，一覺到天亮。

▲▼營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠 。（圖／Unsplash、Pexels）

#牛奶

營養師程涵宇分享，牛奶有睡眠誘導作用，因富含褪黑激素，能幫助提高睡眠效率，減少半夜起床次數。

#杏仁

杏仁同樣含有豐富的褪黑激素，幫助改善睡眠品質，其中也含有鎂，能降低壓力荷爾蒙，進一步改善失眠。

▲▼營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠 。（圖／Unsplash、Pexels）

#高脂肪魚

高脂肪魚中含有豐富豐富維生素D和Omega-3脂肪酸，調節血清素和睡眠，像是鮭魚、鯡魚、鯖魚等都是好選擇。

#牡蠣

富含鋅，可以幫助優化睡眠品質，曾有研究實證，每天補充適量的鋅，睡眠品質有顯著改善。

▲▼營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠 。（圖／Unsplash、Pexels）

#奇異果

奇異果擁有高抗氧化能力及豐富血清素和葉酸，以上皆能幫助促進睡眠，睡前1小時吃2顆奇異果可能可以改善睡眠品質。

#酸櫻桃

酸櫻桃中含有含有較高濃度的褪黑激素、色胺酸、血清素，不只能改善睡眠品質，也能對抗發炎。

▲▼營養師推「8款助眠食物」，讓你一夜好眠 。（圖／Unsplash、Pexels）

#番茄

番茄營養價值高，且含有豐富褪黑激素，能增加循環褪黑激素濃度，同時幫助改善睡眠。

＃洋甘菊茶

減少焦慮抗憂鬱，含有芹菜素是一種抗氧化劑，能幫助入眠，同時減緩失眠狀況。
 

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