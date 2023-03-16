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「台美貿易倡議」第一階段談判內容曝光！　經貿辦：進度良好

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲「台美21世紀貿易倡議」第一階段談判內容曝光。（圖／路透社）

記者詹宜庭／台北報導

「台美21世紀貿易倡議」去年11月在美國紐約市舉行首次實體談判，政院經貿談判辦公室16日指出，自「台美21世紀貿易倡議」宣布啟動以來，台美歷經多次會議，對關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項議題充分討論，盼在台美雙邊合作下，能促進我國中小企業國際貿易參與，拓展出口市場。

經貿辦表示，該五項議題談判進度良好，內容對於「強化政府治理、增進行政透明、尊重民間社團參與法規制定、加強反貪腐有效措施、擴大中小企業經商機會」等有積極正面效益，與我國目前相關政策相互吻合。

而在秉持政策透明原則下，為使各界能瞭解倡議內容，經貿辦就該五項議題要點及盼達成的目標說明：

第一、關務管理及貿易便捷化方面，經貿辦說明，本議題目的在於確保關務程序之效率與透明化，以簡化通關及邊境查驗作業，並透過電子化方式加速通關，節省廠商進出口貿易通關所需時間及費用。其內容符合我國長期在關務管理上以數位化、科技化為目標的施政方向，且未來台美雙方將成立貿易便捷化委員會，針對雙邊關切事項進行溝通協調，以保障雙方業者權益，將有助提昇中小企業參與國際貿易的機會與能力。

第二、良好法制作業方面，經貿辦指出，其目的在於規範中央行政機關在訂定法規時，應採用完善、透明化的原則，且應將中小企業的影響評估納入考量。該內容符合我國行政程序法等透明化法規，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴。

未來，台美雙方將透過成立相關委員會，進行定期、體制化的交流，確保雙邊國內法規透明、一致及可預測性，減少不必要之法規差異，增進法制作業資訊分享，以促進雙邊國際貿易與投資，有利於我國與國際接軌，有效吸引外資。

第三、服務業國內規章方面，經貿辦說，其目的在於規範服務業監管機關處理服務業業者提出證照申請時，在核發執業證照的程序上，應以合理、客觀、公正、獨立方式執行。內容部分則有助於我國服務業者，特別是中小企業，得以有效拓展美國市場，減少過去面臨審查時程冗長、審件進度不明的狀況。

第四、反貪腐方面，經貿辦表示，該目的在於共同打擊、預防影響國際貿易及投資之賄賂和貪腐行為，並促進社會參與，確認台美雙方在聯合國反貪腐公約下之義務及依據「世界貿易組織政府採購協定」，以透明、公正方式進行政府公共採購之義務。

至於內容部分，經貿辦透露，有符合我國現有反貪腐相關法律機制，彰顯我國主動與國際接軌的決心。未來，透過台美雙邊合作，更能提升台灣經商投資吸引力、國家競爭力與法治公正形象，帶動投資及貿易成長。

第五、中小企業方面，經貿辦強調，其目的在於，增加中小企業的經商機會，與促進雙方中小企業的就業與成長，透過資訊分享與定期對話機制等方式共同合作。

經貿辦表示，我國企業約99%由中小企業組成，就業人數超過全國八成，惟國際貿易參與程度不高，出口額僅占全體銷售額約26%。未來，在台美雙邊合作下，將透過協助中小企業排除貿易障礙、分享資訊、協助婦女及弱勢參與等方式，促進我國中小企業國際貿易參與，融入全球供應鏈，拓展出口市場。

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