墜毀前最後一幕！美軍公布MQ-9無人機影片　俄戰機傾倒燃油太驚險

US releases Video of Russian SU-27 fighter jet colliding with MQ-9 drone pic.twitter.com/IKYBOKYukT

記者詹雅婷/綜合報導

美軍MQ-9死神無人偵察機14日在黑海上空墜毀。美國軍方「歐洲司令部」(European Command)16日公布最新畫面,可見俄羅斯蘇愷-27戰機逼近、傾倒燃油的關鍵一幕。

依據MQ-9無人機的機上畫面,當時一架蘇愷-27戰機進逼,隨著距離越來越短,俄羅斯戰機在進行攔截時,朝美國無人機傾倒燃油。在另一段畫面中,俄羅斯戰機再度靠近,又一次傾倒燃油。在俄羅斯戰機與美軍MQ-9無人機擦撞時,畫面隨之中斷,在影像恢復之後,可見螺旋槳已受損。

五角大廈表示,美俄軍機這次空中對峙持續30分鐘至40分鐘。歐洲司令部表示,「兩架俄軍蘇愷-27(Su-27)3月14日不安全和不專業地攔截美軍無人偵察機MQ-9。」

由於螺旋槳受損,無人機操作人員把MQ-9無人機當成滑翔機在黑海上空繼續滑翔,最終墜落在克里米亞西南部的國際水域。

VIDEO: Two #Russian Su-27s conducted an unsafe & unprofessional intercept w/a @usairforce intelligence, surveillance & reconnaissance unmanned MQ-9 operating w/i international airspace over the #BlackSea March 14. https://t.co/gMbKYNtIeQ @HQUSAFEAFAF @DeptofDefense @NATO pic.twitter.com/LB3BzqkBpY