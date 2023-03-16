墜毀前最後一幕！美軍公布MQ-9無人機影片　俄戰機傾倒燃油太驚險

US releases Video of Russian SU-27 fighter jet colliding with MQ-9 drone pic.twitter.com/IKYBOKYukT — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 16, 2023

記者詹雅婷／綜合報導

美軍MQ-9死神無人偵察機14日在黑海上空墜毀。美國軍方「歐洲司令部」（European Command）16日公布最新畫面，可見俄羅斯蘇愷-27戰機逼近、傾倒燃油的關鍵一幕。

依據MQ-9無人機的機上畫面，當時一架蘇愷-27戰機進逼，隨著距離越來越短，俄羅斯戰機在進行攔截時，朝美國無人機傾倒燃油。在另一段畫面中，俄羅斯戰機再度靠近，又一次傾倒燃油。在俄羅斯戰機與美軍MQ-9無人機擦撞時，畫面隨之中斷，在影像恢復之後，可見螺旋槳已受損。

五角大廈表示，美俄軍機這次空中對峙持續30分鐘至40分鐘。歐洲司令部表示，「兩架俄軍蘇愷-27（Su-27）3月14日不安全和不專業地攔截美軍無人偵察機MQ-9。」

由於螺旋槳受損，無人機操作人員把MQ-9無人機當成滑翔機在黑海上空繼續滑翔，最終墜落在克里米亞西南部的國際水域。