警匪追逐戰他亂入鬧事！拿雷射光狂照直升機　白目行徑代價曝光

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州警方最近逮捕一名無聊男子，因為他10日晚間在公寓陽台用雷射光對準空中一架警用直升機，機組人員當時正在忙著協助同仁追捕嫌犯，卻遭到雷射光干擾，特殊調查部門分析直升機紅外線熱成像畫面後查出是25歲男子所為。

▲男子用雷射光瞄準一架警用直升機，畫面直接被警方PO網。（圖／取自費爾法克斯郡警察部門）

根據福斯新聞報導，費爾法克斯郡（Fairfax County）警方表示，上周10日深夜11點25分左右，警用直升機「費爾法克斯一號」（Fairfax 1）正在空中協助維吉尼亞州警追捕一名逃亡中的嫌犯，追緝過程中機組人員看到某處公寓大廈射出一道雷射光，瞄準著直升機。

機組人員透過直升機的紅外線熱像系統（FLIR）看到，雷射光是從阿什蘭森林路（Ashland Woods Lane）第9200街區的一棟公寓陽台發射而出，後來將畫面交給費爾法克斯警方特殊調查部門進行分析，很快就找到一名25歲男子。

這名未被揭露姓名的男子因干擾飛機操作遭到逮捕，這在當地州法律屬於一級輕罪，繳交保釋金後已經獲釋。費爾法克斯郡警察部門在臉書上公布了直升機拍下的事發影片並警告，這種照射飛機的行為不但非法，而且針對警用直升機下手更是個相當糟糕的想法。