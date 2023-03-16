雙胞胎妹妹車禍毀容　女被媽情勒婚禮當天「假扮新娘」幫結婚

▲雙胞胎妹妹毀容，媽媽逼迫女網友假扮妹妹結婚。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女網友的雙胞胎妹妹婚禮前出嚴重車禍，導致臉部毀容，眼看婚禮就要到來，沒想到媽媽竟然要求她當天假扮成妹妹、幫忙完成婚禮，誇張要求讓她非常傻眼，想拒絕卻被家人情勒不知道該如何是好。

這名30歲的女網友近來在國外論壇Reddit發文表示，雙胞胎妹妹潔絲(Jess)和男友史蒂夫(Steve)原本預計春天結婚，沒想到婚禮前突然遭遇嚴重車禍，導致妹妹面部毀容，雖然接受了整形手術但容貌仍無法趕在婚禮時恢復，每天都在傷心哭泣。

女網友表示，沒想到媽媽近來突然向她提議，在婚禮當天假扮成妹妹幫忙完婚，「她叫我打扮成潔絲，幫忙出席婚禮，完成儀式還有宴客，這樣婚禮當天的照片才會漂亮」。

▲女子不願意假扮新娘，卻被家人情緒勒索。（圖／示意圖／CFP）

女網友覺得母親的提議十分奇怪，當下就立刻拒絕，然而媽媽卻對她生氣，認為這又沒什麼大不了的，只是幫妹妹留下美麗的婚禮照片，「她質問我，難道想讓潔絲以後每次看到婚禮照片時，都想起車禍的創傷嗎？還是你要她以後連照片都沒有」。

面對家人要求不知該怎麼辦的女網友，無奈在網路上詢問網友意見，「難道真的是我太自私嗎」。文章發表後獲得上千人次瀏覽，許多網友都留言支持女子決定，「你媽媽的要求真的太奇怪了」、「我自己也是雙胞胎，我也覺得這樣很奇怪」。