美國政府要求字節跳動出售持股　否則禁用TikTok

▲拜登政府要求「字節跳動」脫手在美國的業務,否則要禁用TikTok。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

美國兩黨議員意見一致,賦予總統拜登(Joe Biden)禁止TikTok在美國的權力。據傳,拜登政府已要求TikTok母公司「字節跳動」(ByteDance)脫手在美國的業務,否則TikTok將面臨被禁用的危機。

綜合路透社、《華爾街日報》報導,美國民主黨、共和黨跨黨派參議員小組提出《限制危及資通訊技術安全威脅法案》(Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act),旨在賦予美國政府權力,阻止某些外國政府利用技術服務,導致美國民眾的敏感數據和國家安全暴露於風險之中。

TikTok發言人奧伯韋特(Brooke Oberwetter)證實,近日收到美國海外投資委員會(CFIUS)通知,要母公司字節跳動分拆美國持股,否則TikTok將被禁用。該公司60%股份由全球投資人持有、20%由員工持有、剩餘20%則由創辦人持有。

奧伯韋特說,「如果只是因為國安問題,那分拆不能解決問題,所有權的轉移不會對資料流動、訪問權限施加新的限制」,「最佳解決方式是對美國用戶數據和系統進行透明的、基於美國的保護,以及強大的第三方監控、審查和驗證,也就是我們已經在做的事。」

CFIUS於2020年在時任總統川普的壓力下,就曾建議字節跳動離開TikTok,至今針對資安議題進行長達2年多的談判,並已陷入僵局數月。目前尚不清楚美國政府下一步會怎麼做,知情人士透露,可能要耗費數月時間才能達成共識。

TikTok執行長周受資下周將出席眾議院聽證會,回應眾議員的國安疑慮。