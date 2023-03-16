男遭綁匪虐打6天「強行拔牙齒」　囚禁現場驚見血淋淋鉗子

▲澳洲男子Peter Vuong遭6名犯罪集團成員入室綁架，囚禁凌虐6天。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲雪梨西南部一名26歲男子9日凌晨5時原本躺在床上，突然有6名手持鐵槌、槍枝的蒙面男子闖入，把他強行拖上車後帶走，並將他囚禁在郊區貝爾莫爾（Belmore）一處住宅長達6天。期間反覆對男子暴力毆打、虐待，甚至用鉗子拔掉他的牙齒。

根據BBC、澳洲雅虎新聞報導，26歲男子Peter Vuong上周凌晨5時20分突然有6名蒙面男子闖進他家，還帶著一把長柄鐵鎚和一把槍，強行將他拖下樓梯，並帶上車。新南威爾斯州警方表示，這群人是勒索巨額贖金的犯罪集團成員，經過追查後，武裝警察根據情報突襲貝爾莫爾郊外一處破舊老屋，找到了身受重傷的受害者，他送醫後情況穩定。

A man - with no criminal history - has been kidnapped from a Smithfield home, and tortured for six days at a Belmore property.



As soon as police worked out where he was, heavily-armed officers were deployed. @em_partridge #9News



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偵查警司杜伊西（Joe Doueihi）說，警方到場時看見受害者被綁了起來，蒙著眼躺在床上，身上多處受傷，牙齒被強行拔掉，是一起極端暴力程度的嚴重犯罪。另外發現了Peter Vuong的牙齒和一套沾有血跡的鉗子工具，床邊還有速食店的包裝紙。據報導，歹徒將一把槍塞進Peter Vuong的喉嚨並拍照傳給他的友人。

警方表示，犯罪成員傳送加密訊息要求受害人親友拿500萬澳幣（約新台幣1億元）和大量毒品來贖人，否則就將他碎屍萬段，「如果你不能滿足我們的要求，我們就會一點一點地切開你的男孩，直到你交出我們要的東西」、「給你們24小時想辦法，我們在等，時間也在流逝。」

Kidnappers allegedly demanded a $5M ransom from a famous #crypto trader Peter Vuong while pulling out his teeth



Australian NSW Police rescued him after he was held captive for 5 days. The kidnapping allegedly was for revenge over a drug deal gone wrong pic.twitter.com/KnTsIA5arx — Swapzone (Best rates to swap on the web ) (@Swapzone_io) March 15, 2023

涉案的6名歹徒中，19歲男子在屋子當場被捕，現年20歲的3名男子隨後在附近被逮，另外2名分別為19歲和21歲的男子則在梅斯山（Mays Hill）落網，他們被指控綁架勒贖、人身傷害、擅闖民宅、恐嚇取財、參與犯罪集團在內等嚴重罪行，其中5人多加了一條非法持有槍枝指控，並被羈押候審。警方表示，調查仍在進行中，預計將有更多人被捕。

另據《每日郵報》稱，Peter Vuong的女友是小有名氣的TikTok網紅Angel Bowyer，他當天被擄走時，在他家的女友也目睹了一切，女友的一名親戚Tran Dinh是加密貨幣交易者兼房地產開發商，平時常分享奢侈生活、旅遊照片，據稱罪犯就是將勒索訊息傳給了Tran Dinh，但警方目前並未證實傳聞。