快訊／美國又爆貨運列車出軌　載運有毒化學物質

▲美國俄亥俄州之前也發生貨運列車出軌事件。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州15日晚間發生貨運列車出軌事件，當局已啟動調查，已知列車載運的是有毒化學物質。目前並未傳出外洩通報。

綜合紐約時報、AZFamily等報導，列車出軌地點位在亞利桑那州與內華達州邊界附近。亞利桑那州莫哈維郡（Mohave County）警長辦公室發言人莫藤森（Anita Mortensen）指出，莫藤森指出，她第一次收到發生事故消息是在晚間8時之後，地點在與40號州際公路平行的鐵軌上，不清楚事故列車總共有幾節車廂、不知道列車上載運何種物品。

這起事件造成多班往返洛杉磯的美鐵列車延誤。美國國家運輸安全委員會（NTSB）與柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF Railway）已介入處理，調查正在進行中。