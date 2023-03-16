　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「母子當街下跪」原因曝　兒不敢回家父開罵...沒想到妻真的跪

記者邱中岳／台北報導

日前臉書上有一張母親、男童高舉雙手且跪在馬路邊的照片，中山分局警員在當天到場將3人帶回派出所，初步了解因為小孩不想被父親責罵，下課後由輔導媽媽護送到一樓後並沒有上樓，父親找不到小孩聯繫母親，在對面的雞肉攤找到小孩，父親氣憤之餘要求母親下跪。

警方調查，臉書上傳出一張母子舉雙手跪在馬路邊的照片，北市警中山分局對此表示，當天接獲民眾報案後抵達現場，發現並沒有下跪情形，只有一對夫妻帶著小朋友在路邊發生爭執，最後將3人一併帶回派出所釐清事發狀況。

▲▼母親帶著兒子下跪的畫面，全被監視器錄了下來。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲母親帶著兒子下跪的畫面(紅圈)，全被監視器錄了下來。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，下跪的母子一家平常有5人同住，除了夫妻以及2個兒子之外，還有丈夫的母親也住在一起，當天係因10歲的兒子下課後，由班上的輔導媽媽協助送回住家一樓，但小孩卻沒有上樓，直接跑到對面雞肉攤躲起來。

父親找不到人，氣得打電話給媽媽，最後在雞肉攤找到兒子，父親責怪母親「你怎麼管的」，要求母親下跪，母親也拉著兒子當街下跪，最後鄰居通知警方到場，警員將3人帶回派出所釐清狀況。

▲▼台北母子街頭被罰「下跪舉雙手」　附近居民曝真相：看了心好痛。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

▲男子因不滿妻子太晚帶小孩回家，竟直接要妻子下跪。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

事後警方依照規定以家暴案件、兒少保護案件通報家暴中心續處，妻子則暫時不願意提告也不願意申請保護令，而監視器也拍下當時父親要求2人下跪的畫面，鄰居對此感到相當不捨。

丈夫表示，當天不滿妻子太晚將小孩帶回家，所以當時氣憤指責妻子，才會叫妻子下跪，沒想到妻子竟然真的下跪。附近鄰居則表示，男子是附近的頭痛人物，常常酗酒騷擾附近民眾，在1月份才和妻子大吵一架，想到才2個月又發生此事。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
名導爆當爸！　牽小30歲小三「挺孕肚」被拍
快訊／12:28規模4.1地震！　最大震度4級
獨／等不到3歲生日！　罕病兒謙謙走了
16歲少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、駕駛不起訴
快訊／台中商辦大樓墜26樓！　29歲女當場死亡
LIVE／領6千全攻略一次看　母子街頭罰跪內幕！催淚背景曝光
ATM直接領6000！　要「認1貼紙+準備3東西」
快訊／6000怎領？　「登記入帳」4步驟一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中和好市多爆衝突！女罵「神經病」遭男踹腰　進警局互告

海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

黑幫春酒太高調引爆無限期掃蕩　桃園竹聯+太陽聯盟360桌喊停

櫻花妹錢包遺落公車...竟衝10Km遠派出所報案　警跨區騎2hrs尋回

硬起來！士林警動員343名警力「7天逮43人」　阻斷黑幫金流

少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、水泥車駕駛不起訴

栽種製造一條龍！雲林男3地種大麻設備超齊全　警破門查獲487株

自小客台86上錯匝道...竟倒退嚕百公尺離開　超離譜影像曝

快訊／台中商辦大樓驚傳墜樓！　女子闖26樓墜下當場死亡

金門漁船故障卡淺礁　超糗畫面曝！海巡署派艇赴陸帶回

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

Minnie吃台排骨飯：好便宜..舒華超得意　為坐摩天輪「和雨琦研究ATM領錢」XD

中和好市多爆衝突！女罵「神經病」遭男踹腰　進警局互告

海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

黑幫春酒太高調引爆無限期掃蕩　桃園竹聯+太陽聯盟360桌喊停

櫻花妹錢包遺落公車...竟衝10Km遠派出所報案　警跨區騎2hrs尋回

硬起來！士林警動員343名警力「7天逮43人」　阻斷黑幫金流

少女借車跑山「後胎磨平打滑」遭輾斃　車主、水泥車駕駛不起訴

栽種製造一條龍！雲林男3地種大麻設備超齊全　警破門查獲487株

自小客台86上錯匝道...竟倒退嚕百公尺離開　超離譜影像曝

快訊／台中商辦大樓驚傳墜樓！　女子闖26樓墜下當場死亡

金門漁船故障卡淺礁　超糗畫面曝！海巡署派艇赴陸帶回

羅智強推薦「這3英雄」入選策會　大讚：正派、清廉、敢言

李全教「黑金」爭議燒　國民黨澄清：選策會目標為艱困選區覓才

富邦好市多卡又出包！她傻收2張卡　網點名「1巨雷」改用現金就好

星宇航空成為MLB洛杉磯道奇　NBA洛杉磯快艇官方合作夥伴

男星高雄家「遭竊80萬」監視器揭超扯行竊畫面　傻眼：小偷說我叫他來

張文傑／糾眾鬧事為何遭裁定羈押

找到3.29克拉鑽石！美國大叔公園尋寶見1顆超閃亮　撿起嗨了

「侯友宜不是在針對我」！　李全教：我有賄選嗎？一輩子清白啦

議員爆「都更蟑螂」誘導居民簽同意書　竟是新北人員「撈過界」

香港首位AV女優！25歲素海霖自曝超愛「肉體運動」：心情不好做1砲

社會熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

新北短裙妹遭性侵「男友在旁邊」含淚：救我

快訊／雲林議長涉賄2600萬　今晨羈押禁見

即／台中商辦大樓傳墜樓！女26樓墜下死亡

留英妹賣身變小三！撈百萬喊：讓你家庭破碎

快訊／老闆娘被推下水溝亡　桃園男羈押禁見

高雄魚販持刀追砍女友　她倒地遭狂捅喪命

惡父罰母子「街頭舉雙手下跪」　里長曝：跪第3次

兄弟迷姦16歲妹子　被逮拒解鎖手機遭聲押

17歲騎士遭違規左轉車撞上　送醫搶救不治

「母子當街下跪」原因曝　兒不敢回家父火大

她拿到遺產後出國失聯　15年欠稅保險公司償還

更多熱門

相關新聞

林秉樞毆打高嘉瑜案　自爆病危

林秉樞毆打高嘉瑜案　自爆病危

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，林秉樞一審遭判刑2年10月，案件上訴高等法院，高院13日針對是否延長限制出境開庭審理。林秉樞在庭上說自己有高血糖、高血脂問題，去年底還因此病危；請求法院變更他的限制住居地為新北。法院裁定延長限制出境出海8月，至於變更限制住居地部分則另行裁定。

家暴夫殺害離家妻騙警自殺　判刑定讞

家暴夫殺害離家妻騙警自殺　判刑定讞

小甜甜傳簽字離婚後用「25字揭心境」！

小甜甜傳簽字離婚後用「25字揭心境」！

懷疑前妻婚內劈腿！家暴男丟汽油彈燒死小王

懷疑前妻婚內劈腿！家暴男丟汽油彈燒死小王

台東縣府守護受暴婦女　提供緊急短期庇護服務

台東縣府守護受暴婦女　提供緊急短期庇護服務

關鍵字：

母子下跪家暴保護令

讀者迴響

熱門新聞

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

登記6000元！22起日每日兩組

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

二膽兵恐挖出更大的坑！一早6點就在海邊　還打給台灣

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

快訊／二膽兵漂陸「不想回台」原因曝　債務黑洞疑與地下錢莊有關

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面