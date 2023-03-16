「母子當街下跪」原因曝　兒不敢回家父開罵...沒想到妻真的跪

記者邱中岳／台北報導

日前臉書上有一張母親、男童高舉雙手且跪在馬路邊的照片，中山分局警員在當天到場將3人帶回派出所，初步了解因為小孩不想被父親責罵，下課後由輔導媽媽護送到一樓後並沒有上樓，父親找不到小孩聯繫母親，在對面的雞肉攤找到小孩，父親氣憤之餘要求母親下跪。

警方調查，臉書上傳出一張母子舉雙手跪在馬路邊的照片，北市警中山分局對此表示，當天接獲民眾報案後抵達現場，發現並沒有下跪情形，只有一對夫妻帶著小朋友在路邊發生爭執，最後將3人一併帶回派出所釐清事發狀況。

▲母親帶著兒子下跪的畫面(紅圈)，全被監視器錄了下來。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，下跪的母子一家平常有5人同住，除了夫妻以及2個兒子之外，還有丈夫的母親也住在一起，當天係因10歲的兒子下課後，由班上的輔導媽媽協助送回住家一樓，但小孩卻沒有上樓，直接跑到對面雞肉攤躲起來。

父親找不到人，氣得打電話給媽媽，最後在雞肉攤找到兒子，父親責怪母親「你怎麼管的」，要求母親下跪，母親也拉著兒子當街下跪，最後鄰居通知警方到場，警員將3人帶回派出所釐清狀況。

▲男子因不滿妻子太晚帶小孩回家，竟直接要妻子下跪。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

事後警方依照規定以家暴案件、兒少保護案件通報家暴中心續處，妻子則暫時不願意提告也不願意申請保護令，而監視器也拍下當時父親要求2人下跪的畫面，鄰居對此感到相當不捨。

丈夫表示，當天不滿妻子太晚將小孩帶回家，所以當時氣憤指責妻子，才會叫妻子下跪，沒想到妻子竟然真的下跪。附近鄰居則表示，男子是附近的頭痛人物，常常酗酒騷擾附近民眾，在1月份才和妻子大吵一架，想到才2個月又發生此事。