美軍MQ-9死神無人機超威　曾擊殺伊朗「第二號人物」

▲美軍MQ-9死神無人機是現役機種中最頂尖的武裝無人偵察機。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

美軍MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper）14日遭俄羅斯戰機攔截後墜入黑海，事實上，MQ-9是現役機種中最頂尖的武裝無人偵察機，不僅能滯留空中長達24小時高空偵察，還能精確鎖定目標進行攻擊，曾在2020年狙殺伊朗「第二號人物」蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）。

自2007年服役以來，MQ-9為美軍執行多次暗殺任務，曾在2020年擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼，他當時是革命衛隊「聖城軍」指揮官，地位僅次於最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。以下整理4項MQ-9的超強功能。

▲伊朗少將蘇萊曼尼棺木返抵伊朗，最高領袖哈米尼心痛落淚。（圖／達志影像／美聯社）



智能型無人機

MQ-9是由通用原子航空系統公司（General Atomics）製造的大型無人機，由2人組成遠端操作團隊，包括1名飛行員負責操縱方向，另1名則負責操作感應器和導向武器。它能在目標上空盤旋長達24小時，因此常用於執行監視任務。重要的是，這些任務都是在機組人員待在美國、遠離危險的情況下進行。

作戰範圍大、續航時間長

MQ-9機身長11公尺、機翼展開超過22公尺，它的作戰半徑長達1850公里，飛行高度達15公里，最大航程超過1萬1100公里，作戰範圍非常大。另外，MQ-9最大優點在於執行偵察任務時續航時間可到30小時，就算裝備滿載也能持續23小時，可以長時間在目標上空進行綿密的監偵任務，也能確保廣範圍的不間斷偵查。

▲MQ-9收割者無人偵查機具有高精準度、反裝甲和反人員交戰能力。（圖／達志影像／美聯社）

偵查、攻擊、防守兼備

MQ-9機上搭載不同用途的裝備，包括AN/AAS-52廣頻譜光電感測器，可取得目標的紅外線影像、雷射測距儀可精確鎖定攻擊目標，不只如此，它還能裝備重達1700公斤雷射導引炸彈或地獄火導彈。雖然MQ-9大多是作為情報蒐集裝備，但也具有高精準度、反裝甲和反人員交戰能力。

跨領域用途

MQ-9任務適應性十分廣泛，不只在軍事、國安，甚至是科學領域都大有作為，美國航空總署（NASA）為了科學研究也購入MQ-9，美國海關及邊境保衛局（CBP）用它來巡邏邊境，美國中央情報局（CIA）則用於執行偵查及監控任務。