台宏邦交傳生變　美國務院：中國承諾常跳票

▲宏都拉斯首都德古西加巴的台灣大使館外，台灣與宏都拉斯國旗迎風飄揚。（圖／路透）

中央社記者徐薇婷華盛頓15日專電

台灣與宏都拉斯邦交生變，美國國務院今天表示，宏國政府應要知道中國許多承諾都跳票，而與台灣建立夥伴關係能提供長期性經濟與安全益處，鼓勵各國擴大與台灣往來。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日在推特宣布，已指示外長處理與中國建立正式關係事宜。宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天進一步指出，宏國與中國建立外交關係是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

面對中央社記者詢問，美國國務院一位發言人今天晚間以不具名方式表示，宏都拉斯政府應該要知道，中國做出的許多承諾都跳票，美方會持續關注後續發展。

這名發言人指出，台灣在世界各地建立的夥伴關係，皆能提供當地人民顯著及永續性的經濟與安全益處。「我們鼓勵各國擴大與台灣的往來，持續站在良善治理、資訊透明及法治的這一邊。」

這名發言人強調，台灣是美國重要夥伴，也是全美洲及全世界國家的可靠夥伴，美國未來會持續依循長期政策，深化、擴大與台灣往來，越來越多國家也跟著效法。

宏都拉斯與中華民國於1941年建交，邦誼已逾80年。卡蕬楚2021年競選期間就曾表達有意與中國建交，美方出手介入，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年1月出席卡蕬楚就職典禮也曾當面關切台宏邦誼，卡蕬楚就任後一度改口希望與台灣繼續維繫關係。

今年初，雷依納為尋求水壩工程金援，與中國外交部副部長謝鋒在巴西舉行雙邊會議，台宏邦交再傳警報。

中國「金錢外交」近年來瞄準美國「後花園」中美洲，過去6年有3國轉承認中國，包括巴拿馬、薩爾瓦多與尼加拉瓜。若宏都拉斯與台灣斷交，將成第4個，台灣邦交國數量也將降至13個。