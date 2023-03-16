美俄防長罕見通話　奧斯汀：美將繼續在國際法允許範圍飛行

▲因俄羅斯入侵烏克蘭，美國與俄羅斯雙邊關係陷入數十年來最低點。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍MQ-9死神無人偵察機14日在黑海上空墜毀後，美國與俄羅斯國防部長15日進行罕見通話。美方表示，美國無人偵察機被俄戰機攔截後墜毀，顯示莫斯科日益增加的侵略行為；俄方則是警告華府，在克里米亞附近使用無人機恐導致情勢升溫。

綜合路透、美國之音報導，這是美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）自去年10月以來首次通話。

紹伊古告訴奧斯汀，美國無人機在克里米亞沿海飛行基本上是挑釁，可能造成黑海地區情勢升溫。奧斯汀則是拒絕提供通話細節，包括是否批評俄軍的攔截行動，但他重申，「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行與行動，要求俄羅斯軍用飛機以安全專業的方式飛行」。

美國軍方指出，墜入黑海的美軍MQ-9無人機當時是在國際空域執行例行任務，兩架俄國戰機「向MQ-9傾倒燃油並飛至其前」，其中一架撞到無人機螺旋槳，造成無人機墜落國際水域。

參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）在記者會上表示，俄方是故意進行攔截行動，「我們知道咄咄逼人的行為是故意的」，非常不專業、不安全，也不確定俄國戰機與美軍無人機的碰撞是否為故意造成。美國在黑海沒有船艦，且黑海海域基本上由俄羅斯控制，但美方表示，在該區域有許多美國盟國與朋友，將完成回收打撈。

▼ 美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin，左）與參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley，右） 。（圖／路透）